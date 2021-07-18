12:42 18 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Вакцинация

На предприятиях в Молдове обязали "воодушевлять" работников вакцинироваться

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/11/35560405.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210718/35566474/predpriyatiya-moldova-obyazali-voodushevlyat-rabotnikov-vaktsinirovatsya.html

Желательно, чтобы к сентябрю на предприятиях были вакцинированы не менее 70% работников, сообщают власти.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. По решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Молдове вводится обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности "воодушевлять" работников вакцинироваться против COVID-19.

Сообщается, что цель такого "воодушевления" — достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.

Кроме того, в решении уточняются и правила пересечения границы Молдовы. Минздрав будет продолжать мониторинг, разделяя страны мира на красную и зеленую зоны, список также станет обновляться каждую неделю. Критерием для внесения страны в ту или иную категорию будет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.

Кишинев
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В Молдове введены новые противоэпидемические ограничения

Для лиц, въезжающих в Республику Молдова или проведших последние 14 дней в одной или нескольких странах, относящихся к зеленой зоне (включая тех, кто транзитом побывал в странах красной зоны не более суток), сохраняется обязанность предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не позднее чем за 72 часа до посадки. В случае непредоставления теста они должны провести на самоизоляции 14 дней.

Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Вакцинация от коронавируса в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
Чебан назвал причину, по которой не все граждане приходят на вакцинацию
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Санду: Молдова закупит более 700 тысяч доз вакцины от COVID-19

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

COVID-19: нужно ли прививаться от него каждые полгода – ответ иммунолога
Аргентинские ученые рассказали о длительности иммунитета после "Спутника V"
Теги:
Молдова, ограничения, коронавирус

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters
В Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации Спутником V
Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"
Олимпиада заглушка
Олимпийская сборная Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться