На предприятиях в Молдове обязали "воодушевлять" работников вакцинироваться

Желательно, чтобы к сентябрю на предприятиях были вакцинированы не менее 70% работников, сообщают власти.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. По решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Молдове вводится обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности "воодушевлять" работников вакцинироваться против COVID-19.

Сообщается, что цель такого "воодушевления" — достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.

Кроме того, в решении уточняются и правила пересечения границы Молдовы. Минздрав будет продолжать мониторинг, разделяя страны мира на красную и зеленую зоны, список также станет обновляться каждую неделю. Критерием для внесения страны в ту или иную категорию будет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.

Для лиц, въезжающих в Республику Молдова или проведших последние 14 дней в одной или нескольких странах, относящихся к зеленой зоне (включая тех, кто транзитом побывал в странах красной зоны не более суток), сохраняется обязанность предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не позднее чем за 72 часа до посадки. В случае непредоставления теста они должны провести на самоизоляции 14 дней.

Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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