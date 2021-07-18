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Школа

Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (277)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210718/35569989/mer-kishineva-oproverg-sluhi-o-zakrytii-shkoly-v-stolice.html

Школа в одном из секторов Кишинева не будет закрыта, планируется ее реконструкция по современному проекту.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что слухи о закрытии одной из школ в столице не соответствуют действительности.

Градоначальник призвал не распространять недостоверную информацию и сообщил, что на самом деле здание школы будет реконструировано по современному проекту.

"Узнал о якобы закрытии школы №86 в секторе Буюканы. Заявляю, что это слухи, не соответствующие действительности. Мы планируем реконструкцию при поддержке коллег из Бухареста", — написал Чебан в Telegram.

По словам главы городской администрации, единственная цель мэрии в отношении этой школы состоит в том, чтобы модернизировать учебное заведение и создать наилучшие условия для учеников.

Проект планируется завершить к сентябрю, к началу нового учебного года. Вся информация, которая касается школы, является прозрачной и общедоступной, сообщил Чебан.

Он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.

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Тема:
События Кишинева (277)

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Теги:
Кишинев, реконструкция, школа

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