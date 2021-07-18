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Вакцинация

По всей стране за выходные вакцинировали около 14 тысяч человек

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (141)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210718/35571162/po-vsej-strane-za-vyhodnye-vakcinirovali-okolo-14-tysyach-chelovek.html

Агитационные бригады и пункты вакцинации продолжают деятельность не только в столице Молдовы, но также и в районах страны.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В ходе нескольких мероприятий по иммунизации населения, которые прошли в выходные, прививки от коронавирусной инфекции получили почти 14 000 человек, сообщает Минздрав. 

Cetatea Soroca
© Sputnik
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В районах страны были организованы несколько мобильных бригад для информирования граждан о преимуществах вакцинации. Одно из таких мероприятий прошло в Атаках при поддержке  Ассоциации студентов и резидентов Медуниверситета Молдовы и Центра общественного здоровья Окницы. За несколько часов более 300 человек были вакцинированы от COVID-19, сообщает министерство.

Госсекретарь Минздрава Денис Чернеля выразил благодарность местным органам власти, медицинским работникам и жителям за огромные усилия по проведению вакцинации. Он сообщил, что в ближайший период ведомство планирует мобилизовать еще несколько агитационных мобильных бригад, особенно в сельской местности.

В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. На сегодняшний день введено 861 995 доз разных вакцин.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (141)

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Теги:
коронавирус, Минздрав, вакцинация

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