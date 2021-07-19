В Молдове началась пересдача экзаменов на степень бакалавра

Ученики, не сумевшие сдать экзамены во время первой сессии, получили еще одну возможность это сделать. На пересдачу записано более трех тысяч выпускников.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Пересдача экзаменов на степень бакалавра началась в понедельник, 19 июля. Дополнительная сессия продлится до 26 июля – согласно программе проведения тестирования в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Как уточнили в ведомстве, на пересдачу записаны 3138 учеников, которым предстоит пройти ее в 14 центрах для сдачи экзаменов на степень бакалавра.

Все тесты будут начинаться в 10.00 согласно следующему расписанию:

19 июля 2021 – румынский язык и литература (для иноязычных школ);

20 июля 2021 – язык обучения; © Sputnik / Мирослав Ротарь Результаты БАК 2021: сколько выпускников сдали экзамены

21 июля 2021 – иностранный язык;

22 июля 2021 – профильный предмет;

23 июля 2021 – предмет по выбору;

26 июля 2021 – язык и литература (родной).

Тесты станут проверять в период с 20 по 26 июля, а результаты будут объявлены 28 июля. После этого у кандидатов будет 48 часов, чтобы опротестовать результаты (28-29 июля). Окончательные итоги после рассмотрения всех апелляций станут известны 2 августа.

В министерстве подчеркнули, что все экзамены будут проходить по утвержденному ранее регламенту и с соблюдением мер безопасности в связи с пандемией COVID-19.

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