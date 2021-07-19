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Вакцинация в Гагаузии

Для учителей Гагаузии – "дело добровольное", но "вакцинироваться необходимо"

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (146)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210719/35575000/Dlya-uchiteley-Gagauzii--delo-dobrovolnoe-no-vaktsinirovatsya-neobkhodimo.html

В Гагаузии растет число работников детских садов и доуниверситетских учебных заведений, провакцинировавшихся от коронавируса нового типа.

КОМРАТ, 19 июл - Sputnik, Максим Топал. Наряду с медработниками специалисты сферы образования также получают прививки от COVID-19. В системе образования автономии работает более 4 тысяч сотрудников, из них привиты уже 38%.

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В школах число вакцинированных среди педагогов достигло 40%, технического персонала – 31%. В детских садах провакцинировался 41% педагогов и 39% вспомогательного персонала.

Наибольшая активность в плане иммунизации зарегистрирована среди руководящего состава учебных заведений автономии – добровольно привились 64% директоров школьных и дошкольных учреждений.

В Главном управлении образования Гагаузии призвали педагогов иммунизироваться, чтобы "спокойно работать и отдыхать".

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"Несмотря на то что прививка – дело добровольное, для стабилизации ситуации и полноценного учебного процесса в новом учебном году необходимо вакцинироваться. Нужно сделать прививку и спокойно отдыхать, работать, учить детей. Она защитит вас и ваших близких от тех угроз, которые объективно есть", - говорит начальник ведомства Наталья Кристева.

Она также рассказала, что и сама уже привилась двумя дозами вакцины от коронавируса.

Для получения прививки в Молдове следует обратиться к своему семейному врачу.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (146)

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Теги:
Гагаузия, вакцинация, коронавирус

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