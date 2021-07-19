Для учителей Гагаузии – "дело добровольное", но "вакцинироваться необходимо"

КОМРАТ, 19 июл - Sputnik, Максим Топал. Наряду с медработниками специалисты сферы образования также получают прививки от COVID-19. В системе образования автономии работает более 4 тысяч сотрудников, из них привиты уже 38%.
В школах число вакцинированных среди педагогов достигло 40%, технического персонала – 31%. В детских садах провакцинировался 41% педагогов и 39% вспомогательного персонала.
Наибольшая активность в плане иммунизации зарегистрирована среди руководящего состава учебных заведений автономии – добровольно привились 64% директоров школьных и дошкольных учреждений.
В Главном управлении образования Гагаузии призвали педагогов иммунизироваться, чтобы "спокойно работать и отдыхать".
Она также рассказала, что и сама уже привилась двумя дозами вакцины от коронавируса.
Для получения прививки в Молдове следует обратиться к своему семейному врачу.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>