Скандал вокруг закрытия школы №86: что говорят педагоги

Педагог школы на Буюканах, о которой идет речь, отмечает: родителям ранее заявляли, что учебное заведение проработает еще год. Однако этим летом руководство решило начать стройку уже с начала нового учебного года.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Кишиневцы в социальных сетях обсуждают информацию о закрытии гимназии № 86 в секторе Буюканы. Граждане негодуют, поскольку это последняя русскоязычная школа в данном микрорайоне столицы.

Примар Кишинева Ион Чебан ранее поспешил всех успокоить и заявил, что гимназия не будет закрыта, планируется только ее реконструкция.

Тем не менее на время строительства родители будут вынуждены перевести детей в другие учебные заведения, и перед этим фактом их поставили только сейчас.

Что происходит в школе на данный момент, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова один из педагогов учебного заведения, пожелавший остаться неназванным.

"Сегодня, в понедельник, состоится родительское собрание, на котором присутствующим сообщат о закрытии учебного заведения с 1 сентября", - заявил учитель корреспонденту Sputnik.

По его словам, официальная причина - реконструкция и трансформация школы в лицей. Однако первоначально родителям объявили, что стройка не помешает учебному процессу.

"Почему-то в последний момент, летом вот так поступили... Насколько я знаю, был уговор, что школа проработает еще один год, а также разрешат остаться в этом учебном заведении, пока будет идти стройка. Потому что ничего не будет мешать, это будет рядом, на территории. Вполне был нормальный вариант: когда построят здание, школа переедет туда, а затем тут начнут перестройку. Но не сдержали слово и решили все вот так срочно", - посетовал педагог.

Ранее мэр Ион Чебан уточнял, что подготовка проекта модернизации школы должна завершиться к началу учебного года. В то же время он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.

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