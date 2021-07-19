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Скандал вокруг закрытия школы №86: что говорят педагоги

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (279)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210719/35576194/skandal-vokrug-zakrytiya-shkoly-86-chto-govoryat-pedagogi.html

Педагог школы на Буюканах, о которой идет речь, отмечает: родителям ранее заявляли, что учебное заведение проработает еще год. Однако этим летом руководство решило начать стройку уже с начала нового учебного года.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Кишиневцы в социальных сетях обсуждают информацию о закрытии гимназии № 86 в секторе Буюканы. Граждане негодуют, поскольку это последняя русскоязычная школа в данном микрорайоне столицы. 

Примар Кишинева Ион Чебан ранее поспешил всех успокоить и заявил, что гимназия не будет закрыта, планируется только ее реконструкция.

Тем не менее на время строительства родители будут вынуждены перевести детей в другие учебные заведения, и перед этим фактом их поставили только сейчас. 

Что происходит в школе на данный момент, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова один из педагогов учебного заведения, пожелавший остаться неназванным. 

"Сегодня, в понедельник, состоится родительское собрание, на котором присутствующим сообщат о закрытии учебного заведения с 1 сентября", - заявил учитель корреспонденту Sputnik. 

По его словам, официальная причина - реконструкция и трансформация школы в лицей. Однако первоначально родителям объявили, что стройка не помешает учебному процессу.  

Школа
© Photo : Miroslav Rotari
Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице

"Почему-то в последний момент, летом вот так поступили... Насколько я знаю, был уговор, что школа проработает еще один год, а также разрешат остаться в этом учебном заведении, пока будет идти стройка. Потому что ничего не будет мешать, это будет рядом, на территории. Вполне был нормальный вариант: когда построят здание, школа переедет туда, а затем тут начнут перестройку. Но не сдержали слово и решили все вот так срочно", - посетовал педагог.

Ранее мэр Ион Чебан уточнял, что подготовка проекта модернизации школы должна завершиться к началу учебного года. В то же время он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.

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Тема:
События Кишинева (279)

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Теги:
Кишинев, закрытие школ, школа

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