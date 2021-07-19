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Виктор Скворцов

Виктор Скворцов: для меня Олимпиада в Токио как чемпионат Приднестровья

© Photo : предоставил Виктор Скворцов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210719/35577052/Viktor-Skvortsov-dlya-menya-Olimpiada-v-Tokio---kak-chempionat-Pridnestrovya.html

Дзюдоист из Бендер, выступающий за сборную Арабских Эмиратов, рассказал и показал корреспонденту Sputnik все тонкости олимпийского Востока.

ТИРАСПОЛЬ, 19 июля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Токио два дня, полет нормальный. Приднестровец Виктор Скворцов, выступающий за сборную ОАЭ, готов к выступлению на Олимпиаде. Борец говорит: для полной адаптации нужно от трех до пяти дней. Впрочем, акклиматизационные вопросы явно не волнуют спортсмена.

Олимпиада заглушка
© Sputnik
Олимпийская сборная Молдовы
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"Да это простые соревнования, такие же, как и все, к которым ты ответственно готовишься. И тренировки все такие же перед стартом. Для меня Олимпиада в Токио как чемпионат Приднестровья", - заявляет Виктор Скворцов.

Он подкрепляет смелость фактами: в мировом дзюдо принято проводить соревнования с олимпийским размахом. К примеру, Азиатские и Исламские игры как аналог. Виктор Скворцов на международной арене уже 8 лет и подобных турниров у него было достаточно. А вот Олимпиада в режиме чрезвычайной ситуации с ним случилась впервые.

"Дорога была непростой. Из-за пандемии часов 5 в аэропорту просидели. Стоишь в очереди, потом проходишь несколько станций. Мы все заполняли данные для программы, которая установлена в телефоне. Ее тут тщательно проверяют. Вот эти все процедуры очень много времени отняли. Потом ждешь, когда тест на COVID возьмут. Потом часа полтора еще ждешь результат, и только после этого отправляют в Олимпийскую деревню", - описывает свой трип член эмиратской сборной.

Скворцова удивили тесты, которые у олимпийцев берут не привычным способом - через нос или рот, а путем забора слюны. Причем подобные процедуры спортсменам нужно проделывать ежедневно в Олимпийской деревне.

"Есть команды, в которых нашли "корону". Вчера точно был один "позитив". Но это все под грифом "секретно" и не распространяется. Но, как мы поняли, при положительном тесте отправляют в изоляцию", - рассказывает Виктор.

Спортсмен описывает обстановку в Олимпийской деревне с видом с 14-го этажа.

"Тут многоэтажки. На каждом этаже разные команды расположены. В нашем блоке - канадцы и мы живем. Рядом - чехи и итальянцы. Интересно, конечно, сколько бы ты ни ездил на подобные соревнования. Вокруг одни спортсмены. В окно выглядываешь, а там боксеры "тренят", кто-то бегает. В простом городе такого не увидишь", - вдается в детали обладатель черного пояса.

До сих борец так и поддерживал форму в Токио. Сегодня "открылся ковер", и уже можно записаться на занятие на татами. В столице Японии просто так спортсменов не увидишь. Их маршрут ограничен: тренировка – Олимпийская деревня. По олимпийскому городку атлетов развозят специальные автобусы. Со стороны это выглядит вполне киношно: пустые улицы, идеальные строения и машины, как космические автомобили.

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© Video: предоставил Виктор Скворцов
Олимпийская деревня в Токио

Сборная Арабских Эмиратов в Токио приехала в составе пяти спортсменов. Это представители плавания, стрельбы, толкания ядра и дзюдо, в котором у Скворцова наметилось 36 конкурентов. Его категория - 73 килограмма - самая массовая. Бендерчанин гадает, откуда цифры.

"На Олимпиаде на наш вид единоборства выделяется определенное количество квот. И вот это число потом распределяют на семь весовых категорий – мужских и женских. Не знаю, почему так выходит, но моя весовая категория самая многочисленная – 36 человек", - говорит Виктор.

Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
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Он рассказывает о своих основных конкурентах. Среди них - представители Монголии, Кореи и, конечно, хозяева соревнований.

"Все относительно равные соперники, но вот есть один японец Оно Шохей, который всегда у всех выигрывает. Вот ему я проиграл на прошлой Олимпиаде вторую свою встречу. Очень опасный", - оценивает визави олимпиец.

Его первого олимпийского соперника определит жеребьевка. 23 июля Виктор Скворцов узнает, с кем сойдется в олимпийской схватке 26 июля. А пока – токийско-деревенская жизнь приднестровско-эмиратского спортсмена.

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Теги:
Приднестровье, Токио-2020, Олимпиада

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