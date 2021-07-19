Поступление-2021: начался прием документов в вузы Молдовы

В этом году подавать документы в университеты Молдовы рекомендуется онлайн, при этом установлены единые сроки поступления для всех вузов.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Вузы Молдовы начали в понедельник прием документов в рамках кампании по поступлению на 2021/2022 учебный год. Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации поступления, также в этом году подать документы можно и онлайн.

Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить по смешанной системе, преимущественно онлайн.

"По запросу вузов установлены единые сроки для организации приема на первый цикл - лиценциат - для всех университетов: 19-30 июля - онлайн-подача документов на конкурс; 3 августа - объявление промежуточных результатов; 4-10 августа - подача оригиналов документов в выбранный кандидатами вуз согласно установленному учреждением графику поэтапного доступа в различные учебные корпуса с соблюдением мер защиты от распространения вируса COVID-19; 12 августа - объявление окончательных результатов", - уточнили в министерстве.

Как уточнили в Минпросвете, документы можно отправлять в приемную комиссию с использованием различных доступных инструментов (электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и другое).

Для кандидатов, которые не могут подать документы онлайн, высшие учебные заведения привлекут небольшое количество кадров для приема документов.

Вузы могут организовать конкурс для приема в магистратуру на 2021-2022 учебный год одновременно с приемом на обучение в лиценциате. Такие кандидаты смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одно или несколько высших учебных заведений, но смогут поступить только на одну специальность в рамках одного учебного заведения, куда представят оригинальные документы.

В случае непокрытия бюджетных мест в вузах с 13 по 26 августа 2021 года пройдут дополнительные сессии.

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