Поисковики из четырех государств ищут в Молдове останки погибших воинов

В Новоаненском районе стартовала X международная поисковая экспедиция "Вахта Памяти". В этом году в нее входят поисковики из Молдовы, Украины, России и Казахстана.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Июль на Шерпенском плацдарме традиционно самый жаркий месяц. И дело не только в температурах, которые иногда перешагивают отметку в 40 градусов. На полях стартовала уборочная страда, комбайны собирают урожай озимой пшеницы. Следом за сельскохозяйственной техникой идут люди в камуфляже, вооруженные стальными щупами, лопатами, приборами металлодетекции. Они ищут на бывших полях сражений тех, кто не вернулся с самой страшной войны в истории человечества. Вместе с уборочной на Шерпенском плацдарме идет поисковая страда.

© Photo : Алексей Петрович Следом за сельхозтехникой идут люди в камуфляже, вооруженные металлическими щупами и лопатами

X летний международный поисковый лагерь "Вахта Памяти", организованный поисковым движением Молдовы, собрал более 40 человек из четырех республик Содружества Независимых Государств. Принимающая сторона представлена поисковиками отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, на подмогу им прибыли коллеги из Российской Федерации и Украины. И впервые в нашу страну приехали поисковики из далекого Казахстана.

© Photo : Алексей Петрович Вахта Памяти

Активисты отряда "Майдан жолы" во главе с командиром Александром Шитовым прибыли на места боевой славы своих земляков, сражавшихся и сложивших головы на молдавской земле. Давнюю задумку удалось реализовать после нескольких успешно проведенных совместных проектов по увековечению памяти, воплощенных в жизнь поисковиками Молдовы и Казахстана.

© Photo : Алексей Петрович На бывшем поле брани работет международный поисковый отряд

Так, в 2019 году в рамках торжественной церемонии на международном форуме "Великая Победа, добытая единством" казахстанские поисковики передали капсулу с землей, взятой с родины Героя Советского Союза Канаша Камзина, погибшего в бою на Варницком плацдарме в апреле 1944 года. Капсула была заложена в основание восстановленного памятника на братской могиле советских воинов в селе Гура Быкулуй Новоаненского района, где увековечено имя героя-казахстанца.

© Photo : Алексей Петрович Установка палаточного городка

В нынешнем году поисковики Молдовы при содействии коллег из Казахстана смогли отыскать родственников и вернуть на родину останки младшего сержанта Ивана Чередника, геройски погибшего в самый разгар Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 года. В рамках своего первого визита в Молдову поисковики отряда "Майдан жолы" намерены не только принять участие в поисковых работах, но и открыть памятный знак в честь храбрых сынов Казахстана, павших на молдавской земле.

В течение ближайших 10 дней международная поисковая экспедиция будет работать на освобождаемых от урожая полей. Здесь, на боевых позициях, лежат герои-освободители. Ценою своих жизней они удерживали пядь земли на берегу Днестра, приближая долгожданный день освобождения.

© Photo : Алексей Петрович Подъем государственных флагов стран-участниц международного поискового лагеря

Вернуть из небытия имена героев, достойно и с почестями предать земле прах воинов-освободителей, напомнить живым, какой ценой завоевано счастье на нашей земле, – такие задачи ставят перед собой участники международного поискового лагеря.

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