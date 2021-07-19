Плюс один троллейбусный маршрут и минус одна парковка

Пешеходную улицу в Кишиневе теперь станет пересекать троллейбус, он будет проезжать по улице Колумна.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. На этой неделе муниципальные власти запустят по улице Колумна новый троллейбусный маршрут. Об этом объявил примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, в связи с этим горожан ждут некоторые изменения: будет запрещена парковка на участке между проспектом Митрополита Бэнулеску-Бодони и улицей А. Пушкина.

"Приоритет будет отдаваться общественному транспорту. Мы рассматриваем возможность создания выделенной полосы для троллейбусного маршрута, который будет проходить здесь", - пояснил Чебан.

Он добавил, что на этой неделе могут начаться работы по разметке полос для движения общественного транспорта на бульваре Г. Виеру, проспекте Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, улице А. Матеевич (между Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина) и на улице А. Пушкина до улицы Албишоара.

По словам Чебана, установка дорожных знаков на этих дорогах начинается уже в понедельник. "Это нужно для упрощения дорожного движения и создания условий для общественного транспорта", - подчеркнул он.

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