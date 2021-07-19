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Общественный транспорт

Плюс один троллейбусный маршрут и минус одна парковка

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210719/35580801/plyus-odin-trolleybusnyy-marshrut-i-minus-odna-parkovka.html

Пешеходную улицу в Кишиневе теперь станет пересекать троллейбус, он будет проезжать по улице Колумна.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. На этой неделе муниципальные власти запустят по улице Колумна новый троллейбусный маршрут. Об этом объявил примар Кишинева Ион Чебан. 

Новый маршрут троллейбуса в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ion Ceban
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По его словам, в связи с этим горожан ждут некоторые изменения: будет запрещена парковка на участке между проспектом Митрополита Бэнулеску-Бодони и улицей А. Пушкина. 

"Приоритет будет отдаваться общественному транспорту. Мы рассматриваем возможность создания выделенной полосы для троллейбусного маршрута, который будет проходить здесь", - пояснил Чебан. 

Он добавил, что на этой неделе могут начаться работы по разметке полос для движения общественного транспорта на бульваре Г. Виеру, проспекте Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, улице А. Матеевич (между Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина) и на улице А. Пушкина до улицы Албишоара.

По словам Чебана, установка дорожных знаков на этих дорогах начинается уже в понедельник. "Это нужно для упрощения дорожного движения и создания условий для общественного транспорта", - подчеркнул он.

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Теги:
Ион Чебан, Кишинев

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