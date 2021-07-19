Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 61 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Общее число случаев заражения в стране достигло 258 007.
За минувшие сутки проведено 2584 теста.
За последние 24 часа зафиксировано два случая инфицирования среди медработников: у двух врачей.
Всего в больницах находятся 206 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 57 (из них 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 44 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 250 957.
Отмечен один летальный исход, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6227.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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