Последние решения спецкомиссии: полиция Молдовы усилит наблюдение

В Молдове остаются в силе основные ограничения, связанные с распространением коронавируса. За их соблюдением будет следить полиция.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В Генинспекторате полиции (ГИП) выступили с предупреждением о распространении новых штаммов COVID-19 в мире и большом риске их завоза в Молдову.

Как отметили в полиции, в связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла новые меры, за соблюдением которых будут внимательно следить сотрудники ГИП. Правоохранители напомнили, какие эпидемиологические правила остались в силе:

ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, в общественном транспорте и на станциях ожидания, в том числе на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние; © Sputnik / Anatolii Kiriak В Молдове введены новые противоэпидемические ограничения

соблюдение физического расстояния между людьми не менее одного метра;

соблюдение режима самоизоляции лицами, в отношении которых установлен соответствующий режим.

"Люди, находящиеся в самоизоляции, независимо от региона, из которого они прибыли, могут прекратить этот режим после семи дней, если они пройдут ПЦР-тест на COVID-19 и результат будет отрицательным", - уточнили в полиции.

При этом, как напомнили в ГИП, допускается проведение праздничных мероприятий с заполнением не более 50% от количества мест в закрытых помещениях при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19, а организаторы должны обязательно составить список участников с их данными (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, e-mail, домашний адрес).

"Внутри любых заведений общественного питания и на территории зон отдыха будет допускаться ограниченное количество людей, чтобы обеспечить на каждого человека площадь не менее четырех квадратных метров," - добавили в ГИП.

Кроме того, в полиции призвали людей не собираться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и другие) группами более трех человек, за исключением членов семьи. Там также отметили, что граждане старше 63 лет не должны выходить из дома без необходимости.

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