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Полиция

Последние решения спецкомиссии: полиция Молдовы усилит наблюдение

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (147)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210719/35582365/poslednie-resheniya-spetskomissii-politsiya-moldovy-usilit-nablyudenie.html

В Молдове остаются в силе основные ограничения, связанные с распространением коронавируса. За их соблюдением будет следить полиция.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В Генинспекторате полиции (ГИП) выступили с предупреждением о распространении новых штаммов COVID-19 в мире и большом риске их завоза в Молдову.

Как отметили в полиции, в связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла новые меры, за соблюдением которых будут внимательно следить сотрудники ГИП. Правоохранители напомнили, какие эпидемиологические правила остались в силе: 

  • ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, в общественном транспорте и на станциях ожидания, в том числе на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние;
    Кишинев
    © Sputnik / Anatolii Kiriak
    В Молдове введены новые противоэпидемические ограничения
  • соблюдение физического расстояния между людьми не менее одного метра;
  • соблюдение режима самоизоляции лицами, в отношении которых установлен соответствующий режим.

"Люди, находящиеся в самоизоляции, независимо от региона, из которого они прибыли, могут прекратить этот режим после семи дней, если они пройдут ПЦР-тест на COVID-19 и результат будет отрицательным", - уточнили в полиции. 

При этом, как напомнили в ГИП, допускается проведение праздничных мероприятий с заполнением не более 50% от количества мест в закрытых помещениях при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19, а организаторы должны обязательно составить список участников с их данными (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, e-mail, домашний адрес).

"Внутри любых заведений общественного питания и на территории зон отдыха будет допускаться ограниченное количество людей, чтобы обеспечить на каждого человека площадь не менее четырех квадратных метров," - добавили в ГИП. 

Кроме того, в полиции призвали людей не собираться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и другие) группами более трех человек, за исключением членов семьи. Там также отметили, что граждане старше 63 лет не должны выходить из дома без необходимости.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (147)

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Теги:
полиция, Молдова, Кишинев

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