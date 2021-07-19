Учеников и учителей из школы №86 не переселят, пока не будет начат ремонт

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Конфликт вокруг планируемого ремонта в гимназии №86 в столичном секторе Буюканы пришлось улаживать мэру Кишинева Иону Чебану.

Слухи о том, что школу закрывают, вызвали гнев родителей и тревогу у преподавательского коллектива. У здания гимназии был организован протест, в котором приняли участие и ученики. Дети держали в руках плакаты "Хочу учиться рядом с домом", "Наши учителя, как родители, не делайте нас сиротами" и "Кто экономит на школах, строит тюрьмы".

"Мы отсюда никуда не уйдем, мы наших детей не можем оставлять без крыши над головой. Здесь, рядом с домом, учили, учим и будем учить, — эмоционально сказала корреспонденту Sputnik Молдова одна из родителей. — Мы добьемся, чтобы нас не закрыли, хоть Штефан чел Маре перекроем".

Однако на встрече, в которой участвовали градоначальник, а также претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк и руководители управлений образования мэрии и претуры, конфликт удалось уладить.

Мэр Кишинева сообщил, что речь идет не о закрытии школы, а о ее реконструкции по современному проекту — для этого и планируется после начала ремонта, который обойдется в десятки миллионов леев, переселить учеников и преподавательский коллектив в другое учебное учреждение.

Проект реабилитации школы разработан вместе с партнерами из Бухареста, сообщил собравшимся родителям претор Буюкан Вадим Брынзанюк. Решение было подписано еще в феврале, а в марте подписан градостроительный сертификат о начале проектирования.

Мэр Кишинева подтвердил, что переселять учеников и учителей не будут до тех пор, пока физически не начнется ремонт.

"Мы сейчас в поиске партнеров для реабилитации гимназии. Вы видите, в каком состоянии школа, это ненормально, и она будет отремонтирована. Никто никого не выгоняет, пока вам не покажут проект. И если переведут, то только на время ремонта", — сказал градоначальник.

Выступившая на собрании учительница выразила общее мнение, под аплодисменты родителей: "Школа небольшая, но дети здесь, как дома. Поэтому родителей волнует, сможем мы открыться 1 сентября здесь, сможем ли закончить учебный год, и если нас куда-то переводят, то чтобы перевели всех учителей вместе с детьми, и гарантировали что мы потом все вместе сюда вернемся".

Ион Чебан подтвердил, что именно так все и будет. После собрания одна из родителей заявила корреспонденту Sputnik Молдова, что "в целом удовлетворена" услышанным на собрании, однако подтвердила, что "свою гимназию мы не дадим в обиду".

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