Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Вакцинация не обязательная и не может таковой быть. Каждый человек в праве решать прививаться ему от коронавируса или нет, заявила корреспонденту Sputnik Молдова народный адвокат Майя Бэнэреску.
По мнению Бэнэреску, это будет так даже в условиях того, что Национальная комиссия общественного здравоохранения прописала в своем решении от 17 июля ввести обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.
"Решение комиссии побуждает работодателя создавать безопасные условия труда, оно не является обязательным. Сотрудники должны быть сознательны, что по закону работодатели обязаны обеспечивать эти условия. Но также согласно законодательству, к лицу, не прошедшему вакцинацию, не могут быть применены никакие санкции", - уточнила Бэнареску.
"Сотрудники, особенно те, кто постоянно контактирует с другими людьми, такими как учителя, работники магазинов или те, кто находится в общественном транспорте, должны быть вакцинированы в первую очередь для их здоровья", - пояснила Бэнареску.
Омбудсмен также считает, что не исключено, что в некоторых компаниях или учреждениях может оказываться давление на сотрудников с целью их вакцинации. В таких ситуациях работник имеет право подать апелляцию на основе Трудового кодекса, чтобы защитить свое рабочее место.
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"Очевидно, мы можем сейчас говорить о нарушении права человека решать, вакцинироваться или нет. Но учитывая эпидемическую ситуацию и риск распространения нового коронавируса, каждый человек должен пройти иммунизацию", - сказала Бэнареску.
По словам омбудсмена, решение комиссии здравоохранения является обязательным до тех пор, пока оно не нарушает права человека, в то же время решение не может противоречить нормам трудового законодательства.
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