Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат

Последние решение спецкомиссии гласит, что к 1 сентября 70% сотрудников всех учреждений и предприятий должны быть вакцинированы. Что об этом думает народный адвокат, читайте в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Вакцинация не обязательная и не может таковой быть. Каждый человек в праве решать прививаться ему от коронавируса или нет, заявила корреспонденту Sputnik Молдова народный адвокат Майя Бэнэреску.

По мнению Бэнэреску, это будет так даже в условиях того, что Национальная комиссия общественного здравоохранения прописала в своем решении от 17 июля ввести обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.

"Решение комиссии побуждает работодателя создавать безопасные условия труда, оно не является обязательным. Сотрудники должны быть сознательны, что по закону работодатели обязаны обеспечивать эти условия. Но также согласно законодательству, к лицу, не прошедшему вакцинацию, не могут быть применены никакие санкции", - уточнила Бэнареску.

Как подчеркнула Бэнэнреску, любой работодатель заинтересован в том, чтобы у него были здоровые работники, не являющиеся источниками инфекции для коллег. В этой ситуации, как подчеркнула Бэнэнреску, вакцинацию проводить не следует, но, правильно сообщая о ее пользе и о рисках, которым подвергаются невакцинированные люди, работодатель может убедить сотрудников получить вакцину.

"Сотрудники, особенно те, кто постоянно контактирует с другими людьми, такими как учителя, работники магазинов или те, кто находится в общественном транспорте, должны быть вакцинированы в первую очередь для их здоровья", - пояснила Бэнареску.

Омбудсмен также считает, что не исключено, что в некоторых компаниях или учреждениях может оказываться давление на сотрудников с целью их вакцинации. В таких ситуациях работник имеет право подать апелляцию на основе Трудового кодекса, чтобы защитить свое рабочее место.

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"Очевидно, мы можем сейчас говорить о нарушении права человека решать, вакцинироваться или нет. Но учитывая эпидемическую ситуацию и риск распространения нового коронавируса, каждый человек должен пройти иммунизацию", - сказала Бэнареску.

По словам омбудсмена, решение комиссии здравоохранения является обязательным до тех пор, пока оно не нарушает права человека, в то же время решение не может противоречить нормам трудового законодательства.

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