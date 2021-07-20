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Георгий Кавкалюк

Прокуратура объявила Кавкалюка в розыск

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210720/35586985/prokuratura-obyavila-cavcaliuc-v-rozysk.html

Георгий Кавкалюк так и не явился в прокуратуру Сынжерейского района для допроса и предъявления ему обвинений. Теперь он объявлен в розыск.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Прокуратура Сынжерейского района объявила в розыск лидера партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгия Кавкалюка. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре во вторник. 

Кроме того, в ведомстве приняли решение отправить в суд уголовное дело в отношении четырех членов PACE, которым предъявляется обвинение "хулиганство со стороны двух или более человек" по делу о "зеленочных хулиганах".  

"Напомним, после повторного отказа обвиняемого добровольно явиться в прокуратуру в пятницу, прокуроры приняли решение задержать Кавкалюка для предъявления ему обвинений", – говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
Кавкалюка принудительно доставят на допрос по делу "зеленочных хулиганов"
По данным следствия, "девятого июля Кавкалюк покинул территорию Молдовы, скрываясь от уголовного преследования, что стало причиной, по которой прокуроры решили объявить политика в розыск". 

Кавкалюк обвиняется в "хулиганстве со стороны двух и более человек" и "призыве к совершению актов насилия" и вместе с четырьмя другими своими коллегами должен ответить перед законом. За эти нарушения грозит до шести лет заключения. 

Следствие проходит по делу, открытому после инцидента в апреле 2021 года.

Инцидент с зеленкой

Напомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.

Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.

Георгий Кавкалюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кавкалюк: Костюк сам облил зеленкой свое авто

Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих".

"Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.

Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.

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Теги:
Георге Кавкалюк

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