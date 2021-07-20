Прокуратура объявила Кавкалюка в розыск

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Прокуратура Сынжерейского района объявила в розыск лидера партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгия Кавкалюка. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре во вторник.
Кроме того, в ведомстве приняли решение отправить в суд уголовное дело в отношении четырех членов PACE, которым предъявляется обвинение "хулиганство со стороны двух или более человек" по делу о "зеленочных хулиганах".
"Напомним, после повторного отказа обвиняемого добровольно явиться в прокуратуру в пятницу, прокуроры приняли решение задержать Кавкалюка для предъявления ему обвинений", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Кавкалюк обвиняется в "хулиганстве со стороны двух и более человек" и "призыве к совершению актов насилия" и вместе с четырьмя другими своими коллегами должен ответить перед законом. За эти нарушения грозит до шести лет заключения.
Следствие проходит по делу, открытому после инцидента в апреле 2021 года.
Инцидент с зеленкой
Напомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.
Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.
Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих".
"Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.
Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>