Прокуратура объявила Кавкалюка в розыск

Георгий Кавкалюк так и не явился в прокуратуру Сынжерейского района для допроса и предъявления ему обвинений. Теперь он объявлен в розыск.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Прокуратура Сынжерейского района объявила в розыск лидера партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгия Кавкалюка. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре во вторник.

Кроме того, в ведомстве приняли решение отправить в суд уголовное дело в отношении четырех членов PACE, которым предъявляется обвинение "хулиганство со стороны двух или более человек" по делу о "зеленочных хулиганах".

"Напомним, после повторного отказа обвиняемого добровольно явиться в прокуратуру в пятницу, прокуроры приняли решение задержать Кавкалюка для предъявления ему обвинений", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным следствия, "девятого июля Кавкалюк покинул территорию Молдовы, скрываясь от уголовного преследования, что стало причиной, по которой прокуроры решили объявить политика в розыск".

Кавкалюк обвиняется в "хулиганстве со стороны двух и более человек" и "призыве к совершению актов насилия" и вместе с четырьмя другими своими коллегами должен ответить перед законом. За эти нарушения грозит до шести лет заключения.

Следствие проходит по делу, открытому после инцидента в апреле 2021 года.

Инцидент с зеленкой

Напомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.

Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.

Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих".

"Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.

Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.

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