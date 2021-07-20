В Кишиневе отменен один из троллейбусных маршрутов

Ремонт кишиневских улиц вносит новые изменения в работу общественного транспорта. Теперь один из троллейбусных маршрутов отменили, а еще несколько частично возвращаются на линию.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Начиная с 20 июля в Кишиневе прекращает деятельность троллейбусный маршрут D, который ввели на время ремонта улицы Иона Крянгэ. Теперь троллейбусы № 21 и 22 частично вернутся на свой прошлый маршрут. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.

В управлении также пояснили, как в дальнейшем будут ездить троллейбусы на некоторых маршрутах:

№1

Со стороны Буюкан: улица В. Лупу, улица Конституции, улица И. Крянгэ, улица В. Белинского, улица В. Лупу, улица С. Стере, улица А. Щусева, улица Штефана чел Маре, далее по установленному маршруту.

Троллейбусные маршруты №3, 4 и 35 следуют по установленному маршруту;

№21

С Буюкан: улица Алба Юлия, улица И. Крянгэ, улица В. Белинского, улица В. Лупу, улица С. Стере, улица А. Щусева, улица М. Витязула, далее по установленному маршруту.

№ 22

Со стороны Буюкан: улица Алба-Юлия, улица И. Крянгэ, улица В. Белинского, улица В. Лупу, улица К. Стере, улица А. Щусева, проспект Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

№38

В сторону улицы Алба-Юлия: улица И. Крянгэ, улица И. Пеливана, улица Н. Костина и далее по установленному маршруту;

Обратно – улица Н. Костина, улица И. Пеливана, улица Алба-Юлия, улица И. Крянгэ, улица В. Белинского и далее по установленному маршруту.

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