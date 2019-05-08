"Ключевые тренды в современных медиа": первый мастер-класс от ведущих экспертов SputnikPro

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik приглашает журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ, стремящихся к совершенствованию профессиональных навыков и знаний, принять участие в мастер-классе на тему "Ключевые тренды в современных медиа". Это первое мероприятие в рамках международного образовательного проекта SputnikPro в Молдове.
Ключевой спикер — Наталья Лосева, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", медиа-менеджер, лауреат многочисленных международных и российских отраслевых премий. Занимается исследованиями аудиторий новых медиа, трендов развития, запуском новых и экспериментальных форматов, включая VR и АR журналистику*.
В мероприятии также примет участие заместитель директора дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Марина Перекрестова, которая представит участникам расширенную информацию о международном образовательном проекте SputnikPro.
Мероприятие состоится в пятницу, 17 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова (Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, бизнес-центр Kentford, 4 этаж).
Желающих принять участие в мероприятии просим заполнить форму регистрации>>>
Обратите внимание на то, что количество мест ограничено (при достижении максимального количества участников регистрация будет остановлена).
Участие в мастер-классе бесплатное.
Дополнительная информация по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md
Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
* - VR — виртуальная реальность, AR — дополненная реальность. Данным направлением в журналистике занимается не более 10 изданий в мире.
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