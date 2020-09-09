На SputnikPro расскажут, как создать медиапроект, способный изменить мир

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Как создать в Интернете успешный социальный проект с хорошим трафиком и собрать лояльную аудиторию. Об этом расскажет заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Кедровская. Ее вебинар пройдет в пятницу, 11 сентября, в 13.00. Зарегистрироваться для участия в модуле SputnikPro можно по ссылке.

Тема мастер-класса: "Способ изменить мир: зачем и как создаются успешные социальные медиапроекты".

Кедровская поделится опытом о том, как создать успешный социальный проект с хорошим трафиком и собрать лояльную аудиторию, на примере онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни россиян, "Пожалуйста, дышите!".

Ирина Кедровская - медиаменеджер, интернет-технолог. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета им. В.И.Ленина. Начинала трудовую деятельность в "Независимой газете", работала в газете "Известия", Издательском доме Родионова, РИА Новости. В настоящее время является замдиректора Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня".

С 2008 года ведет преподавательскую деятельность, активно занимается благотворительностью. Курирует социальные проекты Агентства, такие как благотворительный проект по усыновлению "Найди меня, мама", который в 2017 году получил признание как самое социально ответственное СМИ года.

Имеет государственные награды. Проекты, созданные под ее руководством, неоднократно удостаивались наград - Премия Рунета, Время инноваций, СМИ года по версии Союза журналистов и др.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны".

Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Молдовы до Индии, от Греции до Китая.

В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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