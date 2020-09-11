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Кедровская Ирина

Спикер вебинара SputnikPro поделится секретами успешных медиапроектов

© Sputnik /
Спецпроекты
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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (63)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/special_project/20200911/31630782/SputnikPro-11-september-Kedrovskaya.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. В пятницу, 11 сентября, в 13:00 по кишиневскому времени в рамках просветительского проекта SputnikPro состоится вебинар на тему "Способ изменить мир: зачем и как создаются успешные социальные медиапроекты".

Стенд МИА Россия сегодня и международного информационного агентства и радио Sputnik.
© Sputnik / Владимир Трефилов
SputnikPro: как делают новости в крупнейшем информагентстве России

Спикером выступит заместитель директора Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.

Ирина Кедровская - медиаменеджер, интернет-технолог. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета имени Ленина. Трудовую деятельность начинала в "Независимой газете", работала в газете "Известия", Издательском доме Родионова, РИА Новости.

С 2008 года Ирина ведет преподавательскую деятельность, активно занимается благотворительностью. Курирует социальные проекты агентства, такие как благотворительный проект по усыновлению "Найди меня, мама", который в 2017 году получил признание как самое социально ответственное СМИ года.

Ирина Кедровская имеет государственные награды. Проекты, созданные под ее руководством, неоднократно удостаивались наград - Премия Рунета, Время инноваций, СМИ года по версии Союза журналистов и других.

В ходе вебинара Ирина расскажет о том, как создать успешный социальный проект с хорошим трафиком и собрать лояльную аудиторию на примере онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни сограждан, "Пожалуйста, дышите!".

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны".

Здание МИА Россия сегодня
© Sputnik / Владимир Песня
SputnikPro: редакционная "кухня" – рецепты и секреты приготовления новостей

Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Молдовы до Индии, от Греции до Китая.

В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (63)


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