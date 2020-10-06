Гоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. В пятницу, 9 октября, в 13.00 мск (совпадает с кишиневским) состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как сделать успешным YouTube-контент".

На мастер-классе публицист, переводчик зарубежных картин и видеоигр, разработчик и создатель компьютерных игр, а также обладатель золотой кнопки YouTube Дмитрий Пучков (Гоблин) ответит на самые актуальные вопросы по запуску и продвижению YouTube-каналов и поделится своим успешным опытом. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Информация о спикере:

Дмитрий Пучков (Гоблин) – бывший оперуполномоченный, публицист и переводчик зарубежных картин и видеоигр, разработчик и создатель компьютерных игр. Известен в сети как Goblin, основатель сайта «Тупичок Гоблина», создатель серий видеороликов "Синий Фил", "Опергеймер" и "Разведопрос". Переводы Гоблина фильмов Гая Ричи и Квентина Тарантино считаются каноном. Пародийные переводы "Властелина колец", "Звездных войн" и "Матрицы" изначально носили юмористически й характер.

В течение трех лет был членом Общественного совета в Минкульте РФ. Обладатель золотой кнопки YouTube, на канале 2 миллиона подписчиков. Написал фантастическую повесть "Санитары подземелий", по которой была создана одноимённая компьютерная игра, признанная лучшей российской игрой 2006 года. Издал серию политико-исторических книг "по мотивам" видеороликов.

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