Гоблин раскроет секреты успешного продвижения на YouTube

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. На вопросы участников вебинара в рамках проекта SputnikPro ответит Дмитрий Пучков, хорошо знакомый зрителям как Гоблин.

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 9 октября, в 13:00 по кишиневскому времени (совпадает с московским) состоится вебинар на тему "Как сделать успешным YouTube контент".

Спикером вебинара выступит Дмитрий Пучков, известный также под ником Goblin.

© Sputnik / Максим Блинов Переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин)

Дмитрий Пучков – публицист и переводчик зарубежных картин и видеоигр, разработчик и создатель компьютерных игр. Известен в сети как Goblin, основатель сайта "Тупичок Гоблина", создатель серий видеороликов "Синий Фил", "Опергеймер" и "Разведопрос". Его переводы фильмов Гая Ричи и Квентина Тарантино считаются каноном.

В течение трех лет был членом Общественного совета в Минкульте РФ. Обладатель золотой кнопки YouTube, на канале 2 миллиона подписчиков. Написал фантастическую повесть "Санитары подземелий", по которой была создана одноименная компьютерная игра, признанная лучшей российской игрой 2006 года. Издал серию политико-исторических книг "по мотивам" видеороликов.

В ходе вебинара Дмитрий ответит на самые актуальные вопросы по запуску и продвижению YouTube-каналов и поделится своим успешным опытом.

Представители СМИ, желающие принять участие в онлайн-сессии, могут зарегистрироваться, пройдя по ссылке.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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