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На съемках фильма Ирония судьбы

Тест Sputnik: кто вы из "Иронии судьбы"

© Sputnik / В. Алисов
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (154)
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Sputnik Молдова
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Пройдите онлайн-тест Sputnik, чтобы узнать, на какого героя культовой картины "Ирония судьбы, или С легким паром!" вы больше всего похожи.

Новый год ассоциируется с четырьмя вещами: мандаринами, елкой, оливье и, конечно, "Иронией судьбы". Вот уже более сорока лет этот фильм остается по-прежнему грустным, смешным и таким настоящим — простая история о любви, в которой каждый из нас нашел себя.

А впервые картину показали 1 января 1976 года, тогда его посмотрели около ста миллионов зрителей. "Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь", была признана лучшим фильмом года, а спустя год удостоена Государственной премии СССР.   

Коллеги из Sputnik Беларусь предлагают поиграть: Женя, Надя или, может, Ипполит — узнайте, кто вы, с помощью теста. 

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (154)
Теги:
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