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Дмитриев Олег Аркадьевич

На SputnikPro расскажут, как подать материал, чтобы он стал кликабельным

© Sputnik
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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (82)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/special_project/20210203/33478402/na-sputnikpro-rasskazhut-kak-podat-material-chtoby-on-stal-klikabelnym.html

Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В пятницу, 5 февраля, состоится вебинар для журналистов на тему "Как подать материал, чтобы он стал кликабельным".

На мастер-классе советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев расскажет, как сузить тему и сделать ее яркой за счет правильного отбора фактов.

Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму >>>

Трансляция начнется в 12:00 (13:00 мск).

"Зачастую начинающие журналисты делают ошибку: они начинают писать обо всех фактах , которые есть в новости, и не пытаются "сузить" тему. В этом случае читателю наверняка станет скучно – у него будет слишком много фактов, которые он не сможет переварить. Во время мастер-класса мы поговорим о том, как сделать тему более яркой, как найти угол подачи, который привлечет читателя", – отметил Дмитриев.

Работа за компьютером
© Sputnik / Ruslan Krivobok
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Информация о спикере: Олег Аркадьевич Дмитриев – советник Дирекции документационного обеспечения медиагруппы "Россия сегодня", колумнист Sputnik, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая Школа Экономики", кандидат филологических наук.

С 2001 по 2007 год – руководитель и продюсер проекта "Провинция" - системы видеообмена между региональными телекомпаниями России и СНГ. С 2007 по 2013 год – руководитель учебных программ "ТВ-Новости" (телеканалы RT, "Русия аль-Яум", RT Espanol).

  • Дмитриев Олег Аркадьевич
    Дмитриев Олег Аркадьевич
    © Sputnik
  • Дмитриев Олег Аркадьевич
    Дмитриев Олег Аркадьевич
    © Sputnik
  • Дмитриев Олег Аркадьевич
    Дмитриев Олег Аркадьевич
    © Sputnik
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© Sputnik
Дмитриев Олег Аркадьевич

Автор базовых учебных курсов для начинающих журналистов со знанием иностранных языков. Проводил консультации в корпунктах телеканала RT. Работал руководителем службы новостей радиостанции Voice of Russia на английском языке. C апреля по декабрь 2014 года – и. о. руководителя Дирекции Всемирного вещания на английском языке медиагруппы "Россия сегодня".

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня".

Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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