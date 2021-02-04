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Олег Дмитриев.

SputnikPro: как подать материал, чтобы он стал кликабельным

© Sputnik / Виктор Толочко
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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (83)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/special_project/20210204/33494424/sputnikpro-anons.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro.

В пятницу, 5 февраля, в 12:00 в рамках образовательного проекта SputnikPro состоится вебинар для журналистов на тему "Как подать материал, чтобы он стал кликабельным".

На мастер-классе советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев расскажет, как очертить пределы темы и сделать ее яркой за счет правильного отбора фактов. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.

"Зачастую начинающие журналисты делают ошибку: они начинают писать обо всех фактах, которые есть в новости, и не пытаются "сузить" тему. В этом случае читателю наверняка станет скучно – у него будет слишком много фактов, которые он не сможет переварить. Во время мастер-класса мы поговорим о том, как сделать тему более яркой, как найти угол подачи, который привлечет читателя", – отметил Дмитриев.
  • Дмитриев Олег Аркадьевич
    Дмитриев Олег Аркадьевич.
    © Sputnik
  • Советник МИА Россия сегодня Олег Дмитриев
    Советник МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев.
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Олег Дмитриев
    Олег Дмитриев.
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik
Дмитриев Олег Аркадьевич.

Олег Аркадьевич Дмитриев – советник Дирекции документационного обеспечения медиагруппы "Россия сегодня", колумнист Sputnik. Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая школа экономики", кандидат филологических наук. С 2001 по 2007 год – руководитель и продюсер проекта "Провинция" – системы видеообмена между региональными телекомпаниями России и СНГ. С 2007 по 2013-й год – руководитель учебных программ "ТВ-Новости" (телеканалы RT, "Русия аль-Яум", RT Espanol). Автор базовых учебных курсов для начинающих журналистов со знанием иностранных языков. Проводил консультации в корпунктах телеканала RT. Работал руководителем службы новостей радиостанции Voice of Russia на английском языке. C апреля по декабрь 2014 года – и. о. руководителя дирекции всемирного вещания на английском языке медиагруппы "Россия сегодня".

Для участия в онлайн-сессии необходимо заполнить форму по ссылке.

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SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (83)

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