На SputnikPro расскажут, как писать про COVID: трафик, ошибки, темы 

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 19 февраля, в 12.00 состоится вебинар для журналистов на тему "Как писать про COVID: трафик, ошибки, темы".

На мастер-классе советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев расскажет, как писать про COVID-19 интересно, полезно и без ошибок, а также рассказывать и визуализировать связанные с пандемией истории. Зарегистрироваться для участия в модуле можно здесь.

Олег Аркадьевич Дмитриев - советник Дирекции документационного обеспечения медиагруппы "Россия сегодня", колумнист Sputnik. Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая Школа Экономики", кандидат филологических наук. С 2001 по 2007 год – руководитель и продюсер проекта "Провинция" – системы видеообмена между региональными телекомпаниями России и СНГ. С 2007 по 2013-й год – руководитель учебных программ "ТВ-Новости" (телеканалы RT, "Русия аль-Яум", RT Espanol). Автор базовых учебных курсов для начинающих журналистов со знанием иностранных языков. Проводил консультации в корпунктах телеканала RT. Работал руководителем службы новостей радиостанции Voice of Russia на английском языке. C апреля по декабрь 2014 года – и. о. руководителя Дирекции Всемирного вещания на английском языке медиагруппы "Россия сегодня".

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SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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