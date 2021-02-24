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Олег Дмитриев

На SputnikPro расскажут, как эффективно придумать кликабельный заголовок

© Photo : Facebook / Oleg Dmitriev
Спецпроекты
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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (86)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/special_project/20210224/33759881/Na-sputnikpro-rasskazhut-kak-effektivno-pridumat-klikabelnyy-zagolovok.html

Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Как сделать заголовки читабельными и кликабельными, об этом расскажет на вебинаре для журналистов советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев. Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro пройдет в пятницу, 26 февраля.  Тема -  "Заг - друг и не враг": как быстро и эффективно придумать кликабельный заголовок", начало в 12.00 (13.00 МСК).

Советник МИА Россия сегодня Олег Дмитриев
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Олег Дмитриев рассмотрит подходы к созданию заголовков, их плюсы и минусы. На примерах статей из СМИ стран СНГ пойдет разговор о журналистских удачах, а также о проблемах в создании заголовков. Встреча пройдет в режиме онлайн.

Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (86)


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