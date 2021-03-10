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Елена Исайкина

На SputnikPro расскажут, как избежать типичных стилистических ошибок

© Sputnik / Александр Наумов
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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (88)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/special_project/20210310/33930983/na-sputnikpro-rasskazhut-kak-izbezhat-tipichnykh-stilisticheskikh-oshibok.html

Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Как сохранить репутацию компетентного автора и избежать бродячих ошибок, всегда ли нужно дословно цитировать эксперта, как назвать то, чего еще нет, и без каких иностранных слов нам не обойтись. Об этом расскажет на мастер-классе начальник отдела дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Исайкина.

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Вебинар, который пройдет в рамках образовательного проекта SputnikPro, стартует в пятницу, 12 марта, в 12.00 по местному времени (13.00 МСК).

Его тема так и звучит: "Как избежать типичных грамматических и стилистических ошибок".

Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (88)

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