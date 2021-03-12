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SputnikPro: Как избежать типичных грамматических и стилистических ошибок

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/special_project/20210312/33954369/sputnikpro-webinar-bez-oshobok.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию вебинаров SputnikPro. К участию в модуле приглашаются представители СМИ, студенты факультетов журналистики.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. В пятницу, 12 марта, пройдет онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPro на тему "Как избежать типичных грамматических и стилистических ошибок", начало в 12.00 (по кишиневскому времени).

На мастер-классе начальник отдела дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Исайкина расскажет о том, как сохранить репутацию компетентного автора и избежать "бродячих" ошибок, всегда ли нужно дословно цитировать эксперта, как назвать то, чего еще нет, и без каких иностранных слов нам не обойтись.

Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке

Елена Исайкина
© Sputnik / Александр Наумов
Елена Исайкина

SputnikPro открыл онлайн-сезон в середине марта 2020 года. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

Дмитриев Олег Аркадьевич
© Sputnik
SputnikPro: мем, метафора, ассоциация – каким может быть цепляющий заголовок
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Молдовы до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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