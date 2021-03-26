На SputnikPro расскажут, как запустить свой успешный проект на YouTube

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В пятницу, 26 марта, пройдет онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPro на тему "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией".

Спикером нового мастер-класса выступит Александр Фомин, шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру.

На вебинаре спикер расскажет о том, как начать работать, имея под рукой смартфон и несколько экспертов в телефонной книжке; как наладить безопасную работу со стрингерами в странах с враждебным политическим режимом; разберет поиск форматов - от уличных опросов к телемостам; предложит варианты создания собственной студии.

Александр Фомин начинал работу в медиагруппе "Россия сегодня" с внештатного автора на Украине (2017 г.). Ранее работал на ТК "Звезда" (проект "Украина онлайн: Восток/Запад"), в украинских СМИ. Окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по направлению "международная журналистика". Аспирант РУДН. Член совета блогеров и журналистов при Совете федерации РФ. Член Союза журналистов России.

Для участия в онлайн-сессии необходимо заполнить форму по ссылке.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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