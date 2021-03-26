На SputnikPro рассказали, как запустить свой успешный проект на YouTube

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В ходе этой онлайн-лекции шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.Ру Александр Фомин рассказал о том, как начать работать на YouTube, располагая на старте минимальными ресурсами, о поиске форматов, безопасном сотрудничестве со стрингерами, об организации собственной студии.

"Выход на YouTube – это реальная возможность для средства массовой информации расширить свою аудиторию. Нередко люди, читающие статьи на сайте и те, кто предпочитает искать нужную информацию в социальных сетях, не пересекаются. Поэтому набирающий просмотры и цитируемый канал на YouTube может стать для издания весьма неплохим подспорьем. Особенно актуальным это может стать, скажем, для российского СМИ, которое работает для аудитории в другой стране (как Украина.Ру) и по каким-либо причинам сталкивается с препонами со стороны ее властей", – говорит Фомин.

При этом, по его мнению, начинать подобный проект можно и "на минималках", не располагая серьезными ресурсами.

"Проект могут запустить всего два человека, располагающих навыками работы в программах по монтажу видео, – утверждает Фомин. – Достаточно будет двух современных смартфонов, большинство из них оснащены неплохими камерами и звуком. Набор необходимых приложений, среди которых Zoom и Skype. И, конечно же, помещение, куда можно было бы пригласить человека на интервью".

Фомин рекомендует с первых шагов составлять "портфолио" экспертов, которые будут под разными углами зрения комментировать текущие события. Запись интервью должно стать основой деятельности канала.

"Люди, как правило, не очень любят самостоятельно думать, разбираться в происходящем в стране и мире и будут удовлетворены, если кто-то это сделает за них. Но чтобы пришедший к вам на интервью эксперт, пусть даже довольно известный и авторитетный, набрал просмотры на канале, очень важно, чтобы он "выстреливал" в тему дня. Продуктивнее обсуждать именно трендовые события. И очень хорошо, если такое событие прокомментируют не одни-два, а пять экспертов с разных точек зрения", – говорит редактор Украины.Ру.

Он привел в пример свое издание, рассказав, что на Украине стабильно высокие просмотры дает, например, тема 9 Мая – "просто какая-то магия, всякий раз ролики на эту тему набирают от 50 до 300 тысяч просмотров".

Фомин отмечает, что видео с большим хронометражом большая часть аудитории YouTube смотрит неохотно, если только это не какой-то очень известный ньюсмейкер. Куда более просматриваемые – короткие, до 10 минут, ролики. Если загружать по четыре-пять таких видео в день, один-два из них могут набрать неплохие просмотры даже на начинающем канале.

При этом Фомин подчеркивает: актуальная тема, толковый эксперт – это еще не все. Нужна проработанная "обертка" – превью каждого видео, где по одному стандарту используются цвета, шрифты, расположение текста.

"И вот прошло несколько месяцев с момента запуска вашего проекта на YouTube. Просмотры канала растут, вас начинают узнавать. Значит, пришло время расширить набор жанров. Вам понадобится стрингер - человек, который будет выезжать на место событий, снимать репортажи и проводить опросы", - говорит эксперт и делится рекомендациями.

"Во-первых, стрингер, мониторящий ежедневные уличные акции и события, должен уметь вычленять самые яркие моменты происходящего. Практика показывает, что лучше всего на YouTube смотрят короткие, до одной минуты, ролики, представляющие собой как бы квинтэссенцию события. Во-вторых, опросы людей на улицах желательно проводить одним кадром, чтобы у зрителя не возникало сомнения, что в кадре говорят реальные, живые респонденты", – утверждает Фомин.

И добавляет: очень хорошо, с точки зрения количества просмотров, если в опросе участвует большое количество спикеров, не менее полутора десятков человек.

Кроме того, Фомин настоятельно рекомендует заботиться о безопасности стрингеров, особенно тех, которые работают на ваш канал в другой стране. Оплачивать их труд через банки третьих государств. Не посылать их на малочисленные и радикальные уличные акции, где легко вычислить, на какое издание работает ваш стрингер. Ни в коем случае не демонстрировать в публикуемых на YouTube видео внешность сотрудника, "замыливая" его отражение даже в витринах и очках респондентов.

Таким образом, резюмирует Фомин, успешный YouTube-канал, изначально запущенный с помощью весьма скромных ресурсов, – вполне реальная задача.

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