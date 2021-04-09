На SputnikPro рассказали, как объединять видео и текст при минимуме затрат

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин в рамках Международного просветительского проекта SputnikPro провел вебинар на тему того, как объединить новостное видео и текстовый контент и остаться в выигрыше.

"В структурах редакций порой складывается такая ситуация, что те, кто занимаются видео, делают свой контент, те, кто занимается сайтом, – свой, и они практически не взаимодействуют", – отметил он.

Фомин объяснил, почему сотрудничество редакций выгодно для общего дела, в частности при конвертировании видео в тексты. Как он пояснил, при расшифровке видеоразговора, который обычно длится до 30 минут, можно получить одно большое интервью и еще до семи новостей, таким образом заполнив сайт полезным контентом. Более того, есть случаи, когда текст, расшифрованный из видеоинтервью, получал больше просмотров, чем оригинал.

На мастер-классе специалист также рассказал, как текст превратить в видеоформат при минимальных затратах и привел примеры того, как это работает.

"Визуализация текста – наиболее сложная и трудоемкая работа с точки зрения технических нюансов, но и одна из наиболее эффективных ", – подчеркнул он.

Фомин предупредил, что не любой текст имеет смысл переводить в видеоформат.

"К примеру, не стоит такого делать с новостями – мы не успеем за крупными федеральными СМИ, которые опубликуют их раньше нас, и алгоритм YouTube ваше видео просто не заметит. То же самое с аналитическими материалами, которые живут два-три дня, поскольку на производство видеоконтента у вас может уйти и восемь часов, соответственно, видео наберет даже меньше, чем текстовый материал", – пояснил он.

Фомин отметил, что для оформления в видео стоит выбирать большие материалы, посвященные событиям за 10-20 лет, которые будут интересны аудитории на протяжении длительного времени. Но также предостерег от визуализации контента, имеющего узкую, региональную направленность, даже если на руках эксклюзивный видеоряд, так как вряд ли он получит много просмотров из-за потенциально небольшой аудитории, которая сможет им заинтересоваться.

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