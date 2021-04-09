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Александр Фомин, Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру

На SputnikPro рассказали, как объединять видео и текст при минимуме затрат

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/special_project/20210409/34327332/na-sputnikpro-rasskazali-kak-obedinyat-novostnoe-video-i-tekst-pri-minimume-zatrat.html

На очередном вебинаре проекта SputnikPro специалист объяснил, как начать работать с минимальными ресурсами и организовать собственную студию.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин в рамках Международного просветительского проекта SputnikPro провел вебинар на тему того, как объединить новостное видео и текстовый контент и остаться в выигрыше.

"В структурах редакций порой складывается такая ситуация, что те, кто занимаются видео, делают свой контент, те, кто занимается сайтом, – свой, и они практически не взаимодействуют", – отметил он.

Фомин объяснил, почему сотрудничество редакций выгодно для общего дела, в частности при конвертировании видео в тексты. Как он пояснил, при расшифровке видеоразговора, который обычно длится до 30 минут, можно получить одно большое интервью и еще до семи новостей, таким образом заполнив сайт полезным контентом. Более того, есть случаи, когда текст, расшифрованный из видеоинтервью, получал больше просмотров, чем оригинал.

Елена Исайкина
© Sputnik / Александр Наумов
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На мастер-классе специалист также рассказал, как текст превратить в видеоформат при минимальных затратах и привел примеры того, как это работает.

"Визуализация текста – наиболее сложная и трудоемкая работа с точки зрения технических нюансов, но и одна из наиболее эффективных ", – подчеркнул он.

Фомин предупредил, что не любой текст имеет смысл переводить в видеоформат.

"К примеру, не стоит такого делать с новостями – мы не успеем за крупными федеральными СМИ, которые опубликуют их раньше нас, и алгоритм YouTube ваше видео просто не заметит. То же самое с аналитическими материалами, которые живут два-три дня, поскольку на производство видеоконтента у вас может уйти и восемь часов, соответственно, видео наберет даже меньше, чем текстовый материал", – пояснил он.

Фомин отметил, что для оформления в видео стоит выбирать большие материалы, посвященные событиям за 10-20 лет, которые будут интересны аудитории на протяжении длительного времени. Но также предостерег от визуализации контента, имеющего узкую, региональную направленность, даже если на руках эксклюзивный видеоряд, так как вряд ли он получит много просмотров из-за потенциально небольшой аудитории, которая сможет им заинтересоваться.

Дмитриев Олег Аркадьевич
© Sputnik
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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