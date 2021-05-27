SputnikPro: как научиться разговаривать с поколением Z

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. В пятницу, 27 мая, в 13.30 состоится вебинар для журналистов на тему "Коммуникации будущего: как достучаться до поколения "зет".

На мастер-классе известный блогер и эксперт в области PR Трофим Татаренков расскажет о понятии стратегических коммуникаций, разговоре с многотысячной аудиторией, манипуляциях и пропаганде. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.

© Sputnik Татаренков Трофим

SputnikPro открыл онлайн-сезон год назад. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутав себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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