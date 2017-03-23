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Ион Ченуша, Екатерина Мустяца, Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный, Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян

Призеры чемпионата мира по муай тай получили денежные премии

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Спорт
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Призеры чемпионата мира по муай тай, представлявшие на этот состязании Молдову, получили денежные призы

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова состоялась пресс-конференция по итогам Чемпионата мира по муай тай версия WMF, который состоялся в Таиланде в период с 11 по 18 марта.

  • Ион Ченуша, Екатерина Мустяца и Кристиан Гайдэу
    Ион Ченуша, Екатерина Мустяца и Кристиан Гайдэу
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Валерий Заболотный
    Валерий Заболотный
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян
    Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный и Стефания Татару
    Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный и Стефания Татару
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Ион Ченуша
    Ион Ченуша
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Екатерина Мустяца
    Екатерина Мустяца
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кристиан Гайдэу
    Кристиан Гайдэу
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Стефания Татару
    Стефания Татару
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Владимир Филипов
    Владимир Филипов
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Александр Стоян
    Александр Стоян
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Валерий Заболотный и Стефания Татару
    Валерий Заболотный и Стефания Татару
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Екатерина Мустяца и Валерий Заболотный
    Екатерина Мустяца и Валерий Заболотный
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Ион Ченуша и Валерий Заболотный
    Ион Ченуша и Валерий Заболотный
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кристиан Гайдэу и Валерий Заболотный
    Кристиан Гайдэу и Валерий Заболотный
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Валерий Заболотный и Владимир Филипов
    Валерий Заболотный и Владимир Филипов
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Валерий Заболотный и Александр Стоян
    Валерий Заболотный и Александр Стоян
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Ион Ченуша, Екатерина Мустяца, Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный, Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян
    Ион Ченуша, Екатерина Мустяца, Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный, Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Ион Ченуша, Екатерина Мустяца и Кристиан Гайдэу

На соревнованиях участники из Молдовы завоевали шесть медалей всех проб, среди них золотая медаль Стефании Татару, теперь уже двукратной чемпионки мира по тайскому боксу.

"Тайский бокс — муай тай зародился в Таиланде в XVII веке. Это помимо спорта стало еще и искусством. Поэтому ребята занимаются и искусством, и приносят такие награды своей стране, как золотые медали. Они еще раз показывают, что наш флаг за океаном, где бы он не находился, всегда поднимается, звучит гимн, и мы с вами можем гордиться", — заявил вице-президент Национальной Федерации муай тай и кикбоксинга Республики Молдова Валерий Заболотный.

Двукратная чемпионка мира по муай тай Стефания Татару рассказала, что в финале она билась с соперницей из Испании. По ее словам, несмотря на трудности в бою, ей удалось победить и завоевать золото.

Бронзовый призер Чемпионата мира по муай тай 2017 Владимир Филипов отметил, что в полуфинале он сражался со спортсменом из Узбекистана. Победить, добавил боец, ему не удалось по решению судей.

"В Таиланде мы многому научились — увидели разнообразие, других бойцов. Мы посмотрели, чего нам еще не хватает, что мы уже умеем. В дальнейшем будем делать выводы и тренироваться", — отметил спортсмен.

Он подчеркнул, что одной из проблем на турнире была акклиматизация. Климат в Бангкоке, по словам Филипова, влажный и днем — там было очень жарко.

По словам Заболотного, в Молдове занимаются тайским боксом около 1000 спортсменов. Доминируют в этом виде спорта, как считает вице-президент, северный район Молдовы.

Заболотный отметил, что в Фалештах действует школа, где работает тренер Сергей Седов, который воспитывает сильных бойцов, он же подготовил и нынешних чемпионов.

По словам Заболотного, государство почти не финансирует деятельность федерации по тайскому боксу в Молдове.

"Нам приходиться прибегать к спонсорам. На протяжении всего времени спонсором у нас является Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS. Президентом и основателем которого является мастер спорта по вольной борьбе Григорий Карамалак, он выделяет финансирование, этим он прививает любовь к спорту, мотивирует ребят", — подчеркнул Заболотный.

Этот фонд и выделил денежные премии и для призеров прошедшего чемпионата в Таиланде. По завершению пресс-конференции все медалисты получили свои призы от спонсора.

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Теги:
муай тай, Валерий Заболотный, Молдова
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