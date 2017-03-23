Призеры чемпионата мира по муай тай получили денежные премии

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова состоялась пресс-конференция по итогам Чемпионата мира по муай тай версия WMF, который состоялся в Таиланде в период с 11 по 18 марта.

Ион Ченуша, Екатерина Мустяца и Кристиан Гайдэу © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Валерий Заболотный © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный и Стефания Татару © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Ион Ченуша © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Екатерина Мустяца © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Кристиан Гайдэу © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Стефания Татару © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Владимир Филипов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Александр Стоян © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Валерий Заболотный и Стефания Татару © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Екатерина Мустяца и Валерий Заболотный © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Ион Ченуша и Валерий Заболотный © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Кристиан Гайдэу и Валерий Заболотный © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Валерий Заболотный и Владимир Филипов © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Валерий Заболотный и Александр Стоян © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Ион Ченуша, Екатерина Мустяца, Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный, Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 17 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Ион Ченуша, Екатерина Мустяца и Кристиан Гайдэу

На соревнованиях участники из Молдовы завоевали шесть медалей всех проб, среди них золотая медаль Стефании Татару, теперь уже двукратной чемпионки мира по тайскому боксу.

"Тайский бокс — муай тай зародился в Таиланде в XVII веке. Это помимо спорта стало еще и искусством. Поэтому ребята занимаются и искусством, и приносят такие награды своей стране, как золотые медали. Они еще раз показывают, что наш флаг за океаном, где бы он не находился, всегда поднимается, звучит гимн, и мы с вами можем гордиться", — заявил вице-президент Национальной Федерации муай тай и кикбоксинга Республики Молдова Валерий Заболотный.

Двукратная чемпионка мира по муай тай Стефания Татару рассказала, что в финале она билась с соперницей из Испании. По ее словам, несмотря на трудности в бою, ей удалось победить и завоевать золото.

Бронзовый призер Чемпионата мира по муай тай 2017 Владимир Филипов отметил, что в полуфинале он сражался со спортсменом из Узбекистана. Победить, добавил боец, ему не удалось по решению судей.

"В Таиланде мы многому научились — увидели разнообразие, других бойцов. Мы посмотрели, чего нам еще не хватает, что мы уже умеем. В дальнейшем будем делать выводы и тренироваться", — отметил спортсмен.

Он подчеркнул, что одной из проблем на турнире была акклиматизация. Климат в Бангкоке, по словам Филипова, влажный и днем — там было очень жарко.

По словам Заболотного, в Молдове занимаются тайским боксом около 1000 спортсменов. Доминируют в этом виде спорта, как считает вице-президент, северный район Молдовы.

Заболотный отметил, что в Фалештах действует школа, где работает тренер Сергей Седов, который воспитывает сильных бойцов, он же подготовил и нынешних чемпионов.

По словам Заболотного, государство почти не финансирует деятельность федерации по тайскому боксу в Молдове.

"Нам приходиться прибегать к спонсорам. На протяжении всего времени спонсором у нас является Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS. Президентом и основателем которого является мастер спорта по вольной борьбе Григорий Карамалак, он выделяет финансирование, этим он прививает любовь к спорту, мотивирует ребят", — подчеркнул Заболотный.

Этот фонд и выделил денежные премии и для призеров прошедшего чемпионата в Таиланде. По завершению пресс-конференции все медалисты получили свои призы от спонсора.

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