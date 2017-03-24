Австрия - Молдова: когда удачи и самоотдачи недостаточно

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Молдавские футболисты проявили характер и самоотдачу, но не смогли добиться положительного результата в выездном поединке против австрийцев, который состоялся в пятницу вечером в рамках отборочной стадии к чемпионату мира 2018 года.

© Sputnik/ Григорий Сысоев Гол Гацкана помог сборной Молдовы победить футболистов из Сан-Марино

Матч между соперниками завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В начале первого тайма австрийцы взяли инициативу в свои руки и создали несколько опасных моментов, но всякий раз голкипер молдавской сборной Станислав Намашко своих партнеров выручал. Происходило это даже тогда, когда атаковавший соперник оставался с мячом один в непосредственной близости от ворот. Во второй половине тайма подопечные Игоря Добровольского несколько выравняли ситуацию, однако таких острых моментов не создали.

На 43-й минуте мяч побывал в сетке ворот молдавского голкипера, но судьи зафиксировали офсайд и гол не засчитали.

На второй тайм молдавские футболисты вышли еще более мотивированными, постоянно прессинговали соперника и даже старались атаковать. В итоге игра стала выглядеть более ровной. Когда экватор этой сорокапятиминутки был пройден, показалось, что сборная Молдовы сможет добиться положительного исхода, но тут на 75-й минуте свое слово сказал полузащитник австрийцев Марсель Забитцер, открывший счет в поединке.

© Photo: Личный архив Станислава Смагина Два футбольных партизана: как Гацкан и Калачев взяли Ростов

После этого гости еще большими силами пошли в атаку, провели несколько замен, стараясь сравнять счет. В борцовских качествах не откажешь всей сборной, а особенно лучшему футболисту страны последних двух лет Александру Гацкану, который "цементировал" центр поля, а также то и дело отправлял сокомандников в атаку. Но всего этого вместе взятого было мало для того, чтобы добиться хотя бы ничьей. В итоге на 90-й минуте вышедший на замену всего восемью минутами ранее хавбек Мартин Харник забил второй гол своей команды, установив итоговый счет на табло.

Таким образом, молдавская команда осталась на последней, шестой строчке, в группе "D", набрав в пяти матчах всего один балл. Австрийцы остались четвертыми (7 очков.)

Лидеры группы ирландцы (11 баллов) не смогли победить Уэльс (7 очков, третье промежуточное место) — 0:0. А вот сербы на выезде уверенно обыграли грузин — 3:1. В итоге сборная Сербии после пяти игр идет второй (11 очков), а их соперники по сегодняшнему поедику — пятыми (2 балла).

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