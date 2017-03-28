Товарищеский матч Молдовы и Турции: наши футболисты проиграли

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Футболисты сборной Турции одержали победу над командой Молдовы в товарищеской игре.

© Sputnik/ Григорий Сысоев Гол Гацкана помог сборной Молдовы победить футболистов из Сан-Марино

Встреча прошла в понедельник в Эскишехире (Турция) и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Эмре Мор (14-я минута), Ахмет Чалык (24) и Дженгиз Ундер (52). Автором единственного гола в команде Игоря Добровольского стал Раду Гынсарь (90).

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сборная Турции занимает четвертое место в группе I, имея в активе 8 очков после 5 матчей. Команда Молдовы с одним баллом замыкает турнирную таблицу отборочной группы D, сообщает РИА Новости.

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