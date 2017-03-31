В Молдове пройдет молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики в пятницу в Сплите (Хорватия) поддержал заявку Молдовы на проведение чемпионата Европы среди молодежи и юношей. Об этом сообщили в национальной профильной федерации.

"Уважаемые поклонники и друзья. Рады сообщить, что исполком Европейской федерации тяжелой атлетики проголосовал за кандидатуру федерации тяжелой атлетики Республики Молдова в качестве организатора в 2019 году чемпионата Европы среди спортсменов до 20 и до 23 лет", — говорится в сообщении национальной федерации, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook.

Договоренность о проведении в Молдове такого турнира достигнута в феврале этого года, когда в Кишинев с визитом прибыл глав Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо. Тогда спортивный еврочиновник назвал возможность проведения в Молдове континентального чемпионата "историческим событием для страны".

В ходе визита Урсо посмотрел имеющуюся в Молдове инфраструктуру, которая будет использоваться при организации этого события, и выразил уверенность, что при поддержке министерства молодежи и спорта в Молдове реально провести чемпионат Европы.

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