15:13 31 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Тяжелая атлетика. Штанга.

В Молдове пройдет молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике

© Sputnik/ Григорий Сысоев
Спорт
Получить короткую ссылку
1 0 0

Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики отдал Молдове право провести континентальное первенство среди молодежи и юношей в 2019 году

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики в пятницу в Сплите (Хорватия) поддержал заявку Молдовы на проведение чемпионата Европы среди молодежи и юношей. Об этом сообщили в национальной профильной федерации.

"Уважаемые поклонники и друзья. Рады сообщить, что исполком Европейской федерации тяжелой атлетики проголосовал за кандидатуру федерации тяжелой атлетики Республики Молдова в качестве организатора в 2019 году чемпионата Европы среди спортсменов до 20 и до 23 лет", — говорится в сообщении национальной федерации, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook.

Договоренность о проведении в Молдове такого турнира достигнута в феврале этого года, когда в Кишинев с визитом прибыл глав Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо. Тогда спортивный еврочиновник назвал возможность проведения в Молдове континентального чемпионата "историческим событием для страны".

В ходе визита Урсо посмотрел имеющуюся в Молдове инфраструктуру, которая будет использоваться при организации этого события, и выразил уверенность, что при поддержке министерства молодежи и спорта в Молдове реально провести чемпионат Европы.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Екатерина Третьякова выиграла серебро ЧЕ по тяжелой атлетике
Тяжелоатлет Александр Шпак вошел в пятерку на Олимпиаде
Тяжелоатлетка Наталья Прищепа стала пятой в группе "В" на Олимпиаде
Теги:
заявка, голосование, чемпионат, чемпионат Европы по тяжелой атлетике U23 и U20, Европейская федерация тяжелой атлетики, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.