Бывший тренер "Шерифа" возглавил ФК "Ростов"

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с новым главным тренером команды Леонидом Кучуком. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте донской команды.

"Соглашение подписано по системе "1+1", — подчеркнули в команде.

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Ранее Кучук тренировал тираспольский "Шериф", "Салют", "Арсенал-Киев", дважды работал в "Кубани", тренировал московский "Локомотив" и ФК "Сталь".

Под руководством Кучука тираспольский клуб шесть раз выигрывал чемпионат Молдовы, трижды становился обладателем кубка РМ и столько же раз побеждал в Суперкубке страны.

"Локомотив" Кучук привел к бронзе Российской футбольной премьер-лиги.

В команду нового тренера вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке, также работал в "Шерифе"), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями, работал в "Шерифе", кишиневской "Дачии" и сборной Молдовы).

Помощником Кучука будет известный в прошлом молдавский футболист Сергей Клещенко, который затем работал тренером в сборной Молдавы (U-17), в оргеевском "Милсами" и столичном "Зимбру".

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