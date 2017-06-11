Сборные Молдовы и Грузии по футболу сыграли вничью

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу сыграла вничью с командой Грузии в отборочном матче на Чемпионат мира со счетом 2:2.

В первом тайме молдавская сборная вела со счетом 2:0. На 15 минуте матча мяч в ворота соперников отправил Раду Гынсарь, а укрепил счет Александр Дедов на 36 минуте. Во второй половине матча гостям удалось отыграться. На 65-ой минуте гол забил Георгий Меребашвили. Второй мяч оказался в наших воротах из-за рикошета.

Грузия и Молдова замыкают группу D. Обе команды провели по шесть матчей. В активе грузин 3 балла (5 строчка), подопечные Игоря Добровольского набрали 2 очка — 6 позиция. Лидирует в группе Ирландия (12 баллов), вторая — сборная Сербии (11 баллов), третье промежуточное место у Австрии (8 очков), четвертый — Уэльс (7 баллов)

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