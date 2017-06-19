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Лига чемпионов

Молдавские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы

© Sputnik/ Антон Денисов
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (15)
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По итогам прошедшей в понедельник жеребьевки футбольные клубы из Молдовы выяснили, с кем будут состязаться в отборочных к еврокубкам соревнованиях

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Чемпион Молдовы и обладатель кубка страны, а также призеры национального первенства по футболу узнали своих соперников по еврокубковым турнирам стартующего сезона.

Таким образом, победитель чемпионата тираспольский "Шериф", который начнет свой путь со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, получил в соперники албанский "Кукес". 

Подруга молдавского футболиста Артура Ионицэ Диана
© Photo: Insatgram / _diana.86_
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Первые поединки этой стадии пройдут 11-12 июля, а ответные матчи – 18-19 июля.

Остальные три молдавских клуба стартуют в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы.

Вице-чемпион страны кишиневская "Дачия" получила в соперники македонскую "Шкендию", с которой первую встречу проведет дома.

Бронзовый медалист первенства оргеевский "Милсами" сыграет с "Фолой" из Люксембурга. Стартовать в турнире "красным орлам" предстоит на выезде.

А обладатель Кубка страны бельцкая "Заря" встретится с ФК "Сараево" из Боснии и Герцеговины. Сначала бельчане сыграют дома.

Стартовые матчи первого отборочного раунда пройдут 29 июня, а ответные встречи запланированы на 6 июля.

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Тема:
Будни молдавского футбола (15)

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Теги:
отборочный раунд, еврокубки, футбол, жеребьевка, Лига чемпионов, Лига Европы, Заря, Дачия, Шериф, Милсами, Молдова
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