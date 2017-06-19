Молдавские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Чемпион Молдовы и обладатель кубка страны, а также призеры национального первенства по футболу узнали своих соперников по еврокубковым турнирам стартующего сезона.

Таким образом, победитель чемпионата тираспольский "Шериф", который начнет свой путь со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, получил в соперники албанский "Кукес".

Первые поединки этой стадии пройдут 11-12 июля, а ответные матчи – 18-19 июля.

Остальные три молдавских клуба стартуют в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы.

Вице-чемпион страны кишиневская "Дачия" получила в соперники македонскую "Шкендию", с которой первую встречу проведет дома.

Бронзовый медалист первенства оргеевский "Милсами" сыграет с "Фолой" из Люксембурга. Стартовать в турнире "красным орлам" предстоит на выезде.

А обладатель Кубка страны бельцкая "Заря" встретится с ФК "Сараево" из Боснии и Герцеговины. Сначала бельчане сыграют дома.

Стартовые матчи первого отборочного раунда пройдут 29 июня, а ответные встречи запланированы на 6 июля.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>