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Теннисные мячи, архивное фото

Женская сборная Молдовы по теннису готова переписывать историю

© Flickr/ Alosh Bennett
Спорт
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Глава федерации тенниса Молдовы Марина Таубер уверена в том, что женская сборная находится в лучшем состоянии и готова дальше переписывать историю

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Национальная женская сборная по теннису способна пробиться в первую зону Кубка Федерации, заявила во вторник на пресс-конференции глава Федерации тенниса Молдовы (ФТМ) Марина Таубер.

В конце прошлой недели молдавская команда впервые в своей истории сумела пробиться во вторую зону Кубка Федерации, в решающей встрече обыграв сборную Кипра со счетом 2:0. Турнир проходил в Кишиневе.

"Это исторический результат, которого мы долго ждали. Много раз пытались пробиться во вторую зону, но по какой-то причине нам это не удавалось. Сейчас у нас собралась сильная команда, девушки подошли к соревнованиям в идеальной форме", — сказала Таубер. 

По ее мнению, большая заслуга принадлежит и капитану Андрею Андрееву.

Молдавский теннисист Раду Албот
© Sputnik/ Yana Zaharova
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"Сказался и тот факт, что мы играли дома. Рада, что приняли такой турнир в Молдове. Это очень важно для имиджа страны. Планируем и в дальнейшем проводить международные соревнования", — подчеркнула Таубер.

Глава ФТМ добавила, что уже со следующей недели начнется подготовка команды Кубка Федерации.

В свою очередь, капитан команды Андрей Андреев обратил внимание на то, что сборная Молдовы не проиграла ни одного матча.

"Провели 11 встреч, в которых победили. Это был лучший результат на турнире", — сказал Андреев.

В сборной дружеская атмосфера

Все члены команды в один голос твердят о том, что в коллективе сформировалась дружественная атмосфера, которая стала одним из ключевых факторов в достижении успеха.

"Не в первый раз играла, представляя страну. У нас феноменальная команда и атмосфера в ней. Мы поддерживали друг друга, чувствовали себя очень хорошо. При выборе того, кто будет играть в той или иной встрече капитан советовался с командой, мы вместе принимали решения", — сказала теннисистка Даниела Чобану. 

Она выразила надежду, что в следующем году команда добьется таких же результатов, хотя все понимают, что будет сложно, но спорстмены готовы приложить все усилия.

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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"Да, теннис – это индивидуальный вид спорта, но, когда ты играешь за сборную, очень важен командный дух. Здесь нельзя быть эгоистом. Уверена, что у этой сборной есть потенциал", — отметила Габриела Порубин.

Готовы переписывать историю

И глава федерации, и капитан женской сборной уверены в том, что закрепиться во второй зоне Кубка Федераций молдавские теннисистки способны.

"Есть команды, которые мы даже обыгрывали. У нас шансы хорошие, как минимум, для того, чтобы остаться во второй зоне, а, возможно, через год-два и пройти дальше", — сказал Андреев.

В свою очередь, Таубер отметила, что уже в следующем году от молдавской сборной можно ждать хороших результатов, пояснив, что сейчас в республике достаточно теннисисток высокого уровня.

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Теги:
планы, достижение, теннис, Кубок Федерации 2017, Габриела Порубин, Андрей Андреев, Даниела Чобану, Марина Таубер, Молдова
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