Гол Гомеса от центра поля дал "Заре" победить "Сараево" в Лиге Европы

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Гол из центрального круга футболиста бельцкой "Зари" Гомеса принес молдавской команде победу в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы.

Поединок прошел в четверг на стадионе "Зимбру". Бельцкий клуб открыл счет уже на 7-й минуте благодаря голу Загинайлова. Удвоил преимущество своей команды Гомес, который на 33-й минуте увидел, как голкипер соперника вышел из ворот и пробил прямо из центрального круга. Мяч влетел под перекладину.

Во втором тайме гости сумели один мяч отыграть, но на большее их не хватило. На 74-й минуте забил Михоевич. Итог — 2:1 в пользу бельцкой команды.

А вот вице-чемпион страны кишиневская "Дачия" разгромно уступила на выезде македонской "Шкендии". Столичный клуб пропустил три безответных гола и практически лишился шансов на выход в следующую стадию.

Бронзовый медалист первенства оргеевский "Милсами" в гостях проиграл ФК "Фола" из Люксембурга — 1:2.

Ответные встречи запланированы на 6 июля.

Победитель прошлогоднего чемпионата Молдовы тираспольский "Шериф" начнет свой путь со второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Его соперник — албанский "Кукес".

Первые поединки этой стадии пройдут 12 июля, а ответные матчи – 19 июля. Стартовать тираспольчанам на своем поле.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>