Молдавский тхэквондист выиграл бронзу чемпионата мира

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Представитель сборной Молдовы Аарон Кук в пятницу выиграл бронзовую награду чемпионата мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу.

Он выступал в весе до 80 килограммов и стартовал с 1/64 финала. Поочередно Кук победил четырех соперников, дойдя до полуфинала, где уступил спортсмену из Азейрбайджана Миладу Бейги Харгегани. Это позволило молдавскому тхэквондисту подняться на третью ступень пьедестала почета.

Аарон Кук родился 2 января 1991 года в Великобритании. За свою карьеру завоевал 6 золотых медалей чемпионатов Европы и титул чемпиона мира. В 2014 году получил молдавский паспорт, а в 2015-м в Челябинске выиграл бронзу мирового первенства, ставшую для Молдовы первой в истории этого вида спорта. Затем взял серебро финала Гран-При и стал обладателем трофея "Удар года". Назван лучшим спортсменом 2015 года по версии спортивной прессы Молдовы.

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