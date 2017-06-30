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Футбольный поединок между оргеевским Милсами и кишиневской Дачией

Старт чемпионата Молдовы по футболу отложен: новая дата неизвестна

© Sputnik/ Yana Zaharova
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (17)
30 0 0

Вопрос о том, когда стартует национальное первенство по футболу, остается открытым

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Комитет по чрезвычайным ситуациям Молдавской федерации футбола отложил начало чемпионата страны на неопределенный срок. Это подтвердили в профильной федерации. 

Футбол
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Такое решение принято в связи со снятием по собственной инициативе двух клубов – ФК "Академия" из Кишинева и ФК "Саксан" из Чадыр-Лунги.

"Проанализировав полученную информацию на заседании 30 июня, Комитет по ЧС МФФ принял решение аннулировать старт чемпионата Молдовы по футболу 2017 года", — говорится в сообщении.

Как уточнили в федерации, теперь департамент по соревнованиям должен разработать новую программу Национальной дивизии сезона 2017-2018.

"3 июля в офисе МФФ пройдет новая жеребьевка и будет принята новая программа чемпионата", — говорится в сообщении.

Таким образом, в новом розыгрыше национального первенства остались всего 10 клубов.

Тема:
Будни молдавского футбола (17)

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Теги:
старт, чемпионат, футбол, Национальная дивизия, Молдавская федерация футбола, Молдова
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