Старт чемпионата Молдовы по футболу отложен: новая дата неизвестна

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Комитет по чрезвычайным ситуациям Молдавской федерации футбола отложил начало чемпионата страны на неопределенный срок. Это подтвердили в профильной федерации.

Такое решение принято в связи со снятием по собственной инициативе двух клубов – ФК "Академия" из Кишинева и ФК "Саксан" из Чадыр-Лунги.

"Проанализировав полученную информацию на заседании 30 июня, Комитет по ЧС МФФ принял решение аннулировать старт чемпионата Молдовы по футболу 2017 года", — говорится в сообщении.

Как уточнили в федерации, теперь департамент по соревнованиям должен разработать новую программу Национальной дивизии сезона 2017-2018.

"3 июля в офисе МФФ пройдет новая жеребьевка и будет принята новая программа чемпионата", — говорится в сообщении.

Таким образом, в новом розыгрыше национального первенства остались всего 10 клубов.