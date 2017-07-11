Всей семьей вместе покорить морскую милю

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Пятый ежегодный заплыв Ghidighici Sea Mile состоится 16 июля на водохранилище Гидигич. Общий старт будет объявлен в 9.00.

Состоятся соревнования по плаванию на дистаницию тройная морская миля (5555 метров), двойная морская миля (3704 метра) и морская миля (1852 метра).

Для тех, кто не готов покорить большие расстояния вплавь, будет организован развлекательный заплыв на 400 метров — Fun Swim.

Участие в заплыве Fun Swim могут принять все желающие, причем совершенно бесплатно. Проплыть дистанцию в 400 метров можно с надувным матрасом, кругом или игрушкой. Именно ты можешь выделиться на официальных фотографиях, которые будут опубликованы в социальной сети и на сайте seamile.md.

Каждый участник Fun Swim получит плавательную шапочку в подарок, в которой должен будет проплыть 400 метров.