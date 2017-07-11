CAS решил: Тарновский дисквалифицирован и лишен медали

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Коллегия судей Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла решение отклонить апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, говорится в сообщении, опубликованном на сайте CAS.

Международная федерация гребли в феврале объявила о дисквалифицикации на 4 года молдавского каноиста Сергея Тарновского, завоевавшего бронзовую медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В итоге аннулировали и все результаты, достигнутые после взятия положительной допинг-пробы – 8 июля 2016 года, в том числе третье место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Что говорит врач молдавской команды об отстранении Тарновского

Международная федерация гребли (ICF) на каноэ распространила в августе прошлого года пресс-релиз, в котором сообщила об отстранении Тарновского "на основании неблагоприятного результата предсоревновательного теста". Ведомство добавило, что Сергей не сможет принять участия в соревнованиях каноэ-двоек вместе с братом Олегом. До этого Сергей Тарновский успел завоевать бронзовую награду на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) сообщали, что "Тарновский осознает, что непреднамеренно использовал запрещенное веществе вместе с некачественной добавкой и должен понести за это соответствующее наказание". Как уточнили в НОК, Всемирные антидопинговые правила говорят, что в таких ситуациях наказание нужно выносить в соответствии со случаями других спортсменов, совершивших аналогичные нарушения. В НОК настаивали на том, что правильной санкцией стала бы дисквалификация на несколько месяцев, но никак не на 4 года.

В итоге решение о четырехлетней дисквалификации Тарновский вместе с адвокатом оспорили в CAS.

"Коллегия судей пришла к выводу, что спортсмен не привел недостаточно доказательств об отсутствии намерений в нарушении антидопинговых правил, предоставив лишь теорию без явных доказательств. В связи с этим апелляция отклонена, а решение Международной федерации гребли от 30 января 2017 года остается в силе", — говорится в тексте решения.

Таким образом, все результаты спортсмена после 8 июля 2016 года аннулируются, в том числе и бронза на Олимпиаде. Теперь награда Тарновского должна перейти к россиянину Илье Штокалову, финишировавшему четвертым.