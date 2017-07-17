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Гребля на байдарках и каноэ

Приднестровские байдарочники и каноисты снова отличились

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Спорт
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На прошедшем в болгарском городе Пловдиве чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ приднестровские спортсмены заняли призовые места.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские спортсмены заняли призовые места в состоявшемся в городе Пловдив (Болгария) чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Они приняли участие в мировом состязания в составе сборной России, сообщили в Госслужбе по спорту.

"Уже по традиции высокие результаты показали воспитанники приднестровских спортивных школ, выступающие в составе российской национальной сборной. В составе сборной России на водные дорожки вышли 50 спортсменов", — отметили в ведомстве.

По результатам чемпионата две бронзовые медали в активе Кирилла Шамшурина. В индивидуальных состязаниях на каноэ он занял третье место в финальном заезде на один километр. После чего российский экипаж в составе Кирилл Шамщурин, Расул Ишмухамедов, Илья Штокалов и Илья Первухин финишировал третьим в соревнованиях каноэ-четверок на той же дистанции 1000 метров.

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В каноэ-двойке серебряным призером континентального чемпионата стал Владислав Чеботарь, выступавший в паре с Виктором Мелантьевым. Российский экипаж вторым пересек финишный створ в соревнованиях на километровой дистанции.

Отличились и призеры лондонской Олимпиады 2012 года. Чемпион ХХХ Олимпийских Игр Александр Дьяченко выступал на своей коронной дистанции 200 метров в байдарке-двойке, в паре с Кириллом Ляпуновым. В финальном заезде они менее чем полсекунды уступили соперникам из Венгрии и стали обладателями серебряных медалей.

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Алексей Коровашков отлично проявил себя в индивидуальных состязаниях каноистов на 200-метровой дистанции. В финальном заезде он до последнего гребка вел отчаянную борьбу за золото, но уступил лишь четыре десятые секунды спортсмену из Литвы, став в итоге вторым.

Всего сборная России на чемпионате Европы в Болгарии завоевала 10 медалей — 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Такой результат позволил россиянам занять итоговое третье место в командном зачете, вслед за сборными Венгрии и Германии.

Теги:
каноэ, бйларки, Болгария, Приднестровье, Молдова
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