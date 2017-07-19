Приднестровского спортсмена пригласили на участие во Всемирных Играх

Во Всемирных Играх - международном соревновании по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских Игр, примет участие приднестровский спортсмен Денис Телешман.

ТИРАСПОЛЬ, 19 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В адрес Федерации кикбоксинга и муай-тай Приднестровья пришло официальное приглашение от организаторов Всемирных Игр в Польше для участия в соревнованиях по кикбоксингу мастера спорта Дениса Телешмана, сообщили в Госслужбе по спорту.

"Воспитанник тираспольской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва борьбы и бокса является одним из сильнейших кикбоксеров в Европе, в весовой категории до 81 кг", — говорят в ведомстве.

Активные занятия спортом Денис успешно совмещает с обучением на четвертом курсе факультета физической культуры и спорта Приднестровского Госуниверситета им. Т.Г. Шевченко и в Приднестровском военном институте им. А.И. Лебедя.

В нынешнем году спортсмен уже добился высокого результата на международных соревнованиях. В апреле месяце, в австрийском городе Инсбруке он занял второе место на турнире, который является одним из этапов Кубка мира.

Всемирные Игры — это международные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских Игр. В этом году они пройдут в десятый раз и состоятся в польском городе Вроцлаве с 20 по 30 июля 2017 года. Заявки на участие в этом мировом форуме подали более трех с половиной тысяч спортсменов из ста одиннадцати стран.