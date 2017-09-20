Новая дистанция для участников Международного Кишиневского марафона

Организаторы третьего Международного Кишиневского марафона решили добавить новую дистанцию – 5 км. Она предназначена для тех, кто хочет пробежать соревновательную дистанцию и получить медаль, но еще не уверен в своих силах

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Маршрут забега выглядит следующим образом: участники стартуют от Арки Победы, на Площади Великого Национального собрания, затем бегут по бульвару Штефана чел Маре до пересечения с улицей Чуфля, откуда бегут до перекрестка Чуфля и ул. 31 Августа 1989, оттуда по 31 Августа 1989 участники добегают до ул. Сфатул Цэрий, затем сворачивают на бульвар Штефана чел Маре и выбегают на финишную прямую. Финиш располагается у Арки Победы, на Площади Великого Национального собрания.

© Photo: marathon.md Карта маршрут Chisinau International Marathon 2017

По словам организаторов, новая дистанция поможет рядовым любителям спорта и тем, кто недавно занялся бегом, испытать свои силы и выйти на новый уровень: "Пятикилометровый забег станет своеобразным экзаменом, который укажет бегуну на ошибки в технике бега".

Для того, чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос, так как количество участников ограничено.

Стоимость участия 5-километровом забеге — 300 леев. Каждый участник получит стартовый пакет, который включает в себя официальную футболку, рюкзак с символикой марафона, BIB-номер участника, информационный бюллетень, а также сюрпризы от партнеров мероприятия.

Приходите 1 октября на Площадь Великого Национального собрания и пробегите новую дистанцию Международного Кишиневского марафона!