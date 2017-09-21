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Международный Кишиневский Марафон

Стало известно, сколько денег составит фонд Кишиневского марафона

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Спорт
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Призовой фонд Международного Кишиневского марафона для дистанций 42 и 21 км составит 101 000 леев

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Совсем скоро, в воскресенье, 1 октября, на Площади Великого Национального Собрания состоится третий выпуск Международного Кишиневского марафона. Тысячи любителей спорта из разных стран мира пробегут по центральным улицам столицы, соревнуясь за право стать победителем марафона.

Для победителей, преодолевших дистанцию 42 и 21 км, организаторы, в лице общественной спортивной организации Sporter и крупнейшей доски бесплатных объявлений в Молдове 999.md, подготовили, помимо медалей финишеров, денежные премии.

Призовой фонд Кишиневского марафона для дистанций 42 и 21 км составляет 101 000 леев, и распределен следующим образом:

Категория "Абсолют" на дистанции 42 км:

Международный Кишиневский Марафон
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Новая дистанция для участников Международного Кишиневского марафона

Мужчины:
•    1 место — 10 000 леев
•    2 место — 8000 леев
•    3 место — 6500 леев
•    4 место — 4500 леев
•    5 место — 3000 леев
•    6 место — 2000 леев
Женщины:
•    1 место — 10 000 леев
•    2 место — 8000 леев
•    3 место — 6500 леев
•    4 место — 4500 леев
•    5 место — 3000 леев
•    6 место — 2000 леев
Категория "Абсолют" на дистанции 21 км:

Участники Международного марафона в Пхеньяне
© AFP/ Ed Jones
Международный марафон в Пхеньяне: как это было
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Мужчины:
•    1 место — 5 000 леев
•    2 место — 3000 леев
•    3 место — 2000 леев
Женщины:
•    1 место — 5 000 леев
•    2 место — 3000 леев
•    3 место — 2000 леев

Отдельная денежная премия предусмотрена организаторами для спортсменов, которые во время марафона установят рекорд трассы.

Для бегунов, которые поставят рекорд на дистанции 42 км, сумма премии составит 10 000 леев, а для дистанции 21 км – 3000 леев.

Напоминаем, что зарегистрироваться для участия в третьем Международном Кишиневском марафоне можно на сайте marathon.md. Количество участников ограничено!

Теги:
Международный Кишиневский Марафон, премия, деньги, Молдова
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