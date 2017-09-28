На выходные парк Валя Морилор превратится в большую спортивную площадку

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Olimpic Eco Fest призван продвигать спорт в чистой окружающей среде, заявил журналистам председатель Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский.

Спортивные состязания будут организованы третий год подряд, и по традиции начнутся с забега вокруг озера в парке Валя Морилор. В нем могут принять участие все желающие. После забега гости фестиваля смогут насладиться красочным зрелищем — водными видами спорта, которые начнутся с открытия регаты Golden canoe.

"Также кишиневцы смогут воочию увидеть заезды по академической гребле и узнать, что это такое. Ведь иногда люди путают греблю на байдарках и академическую греблю. Кроме того, в Olimpic Eco Fest будет продемонстрирован парусный спорт, в котором примет участие много яхт", — рассказала олимпийская чемпионка Лариса Попова.

В пляжной зоне парка Валя Морилор организаторы обещают турниры по волейболу, мини-футболу.

© Sputnik/ Ruslan Krivobok Почему я занимаюсь спортом и не худею

Также пройдут соревнования по бадминтону. Кроме того, будут представлены боевые виды спорта такие, например, как тхэквондо и бокс.

Поскольку 30-е сентября является международным днем школьного спорта, отдельную программу организаторы обещают детям и подросткам.

Для учащихся младших классов будет оборудован олимпийский городок, для гимназистов — веселые старты. А старшеклассники смогут попробовать себя в командных играх.

Помимо спортивных мероприятий будет организован ярд-сейл с продажей сувениров из экологически-чистых материалов, а также лекции о вкусной и здоровой пище.