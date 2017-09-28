13:15 28 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Председатель Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский

На выходные парк Валя Морилор превратится в большую спортивную площадку

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Спорт
Получить короткую ссылку
40 0 0

Национальный олимпийский комитет организует Olimpic Eco Fest: на Комсомольском озере в субботу пройдут спортивные состязания

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Olimpic Eco Fest призван продвигать спорт в чистой окружающей среде, заявил журналистам председатель Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский.

Спортивные состязания будут организованы третий год подряд, и по традиции начнутся с забега вокруг озера в парке Валя Морилор. В нем могут принять участие все желающие. После забега гости фестиваля смогут насладиться красочным зрелищем — водными видами спорта, которые начнутся с открытия регаты Golden canoe.

"Также кишиневцы смогут воочию увидеть заезды по академической гребле и узнать, что это такое. Ведь иногда люди путают греблю на байдарках и академическую греблю. Кроме того, в Olimpic Eco Fest будет продемонстрирован парусный спорт, в котором примет участие много яхт", — рассказала олимпийская чемпионка Лариса Попова.

В пляжной зоне парка Валя Морилор организаторы обещают турниры по волейболу, мини-футболу.

Le fitness, meilleur remède contre la dépression
© Sputnik/ Ruslan Krivobok
Почему я занимаюсь спортом и не худею

Также пройдут соревнования по бадминтону. Кроме того, будут представлены боевые виды спорта такие, например, как тхэквондо и бокс.

Поскольку 30-е сентября является международным днем школьного спорта, отдельную программу организаторы обещают детям и подросткам.

Для учащихся младших классов будет оборудован олимпийский городок, для гимназистов — веселые старты. А старшеклассники смогут попробовать себя в командных играх.

Помимо спортивных мероприятий будет организован ярд-сейл с продажей сувениров из экологически-чистых материалов, а также лекции о вкусной и здоровой пище.

По теме

Молдавские спортсмены блистательно выступили на чемпионате мира
В Молдове открылась Академия спорта
Спортсмены "Воевод" привезли золото и серебро из Италии и Кипра
Теги:
командные игры, спортивные состязания, Olimpic Eco Fest, Николай Журавский, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Руки пожилой женщины, архивное фото
    Земля стариков

    Латвия к 2030 году может превратиться в «землю стариков» – 46 процентов населения страны к указанному сроку перевалит порог в 50 лет.

  • Военные, архивное фото
    Боевой выход

    Для участия в операции MINUSMA Литва направляет в Мали 34 военнослужащих в составе войск Бундесвера.

  • Флаги Эстонии и ЕС
    Сомнительный саммит

    Европа сомневается в результативности саммита в Таллинне – текущие проблемы могут помешать европейским лидерам активно в нем участвовать.

  • Сталелитейное производство
    На страже интересов

    ЕЭК оштрафовала два российских сталелитейных завода за злоупотребление доминирующим положением и нанесение ущерба Беларуси и Казахстану.

  • Эмир Кустурица
    Камень преткновения

    У сербского режиссера Эмира Кустурицы могут возникнуть проблемы с посещением Тбилиси из-за совершенной ранее поездки в Южную Осетию.

  • Сергей Толчин
    Не сезон

    Как прошел туристический сезон в Абхазии и почему туроператорам пришлось снижать цены, рассказал эксперт.

  • Цхинвальская соматическая больница
    Подари жизнь

    Минздрав Южной Осетии отправит шесть семейных пар на процедуру экстракорпорального оплодотворения в российские клиники.

  • Руки пожилой женщины, архивное фото
    Земля стариков

    Латвия к 2030 году может превратиться в «землю стариков» – 46 процентов населения страны к указанному сроку перевалит порог в 50 лет.

  • Военные, архивное фото
    Боевой выход

    Для участия в операции MINUSMA Литва направляет в Мали 34 военнослужащих в составе войск Бундесвера.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок Superstrike фотографа Mike Olbinski, ставший победителем в конкурсе Weather Photographer of the Year 2017
Призеры и победители конкурса Weather Photographer of the Year 2017
Репродукция эскиза к м/ф Каникулы Бонифация
Классика русской анимации - "Каникулы Бонифация"
Учебный год-2017: школьные нормы, расписание каникул и правила образовательного процесса
Учебный год-2017: школьные нормы и расписание каникул

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться